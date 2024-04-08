Главное – обеспечить безопасность людей Свежий выпуск 8 апреля 2024 г. 2:32 104 Анвар Ахметов Все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет фото акимата СКО Правительство продолжает работу по минимизации последствий ущерба от паводков. На минувшей неделе глава Правительства, руководители министерств и ведомств, ответственных за борьбу с весенними паводками, побывали в регионах, наиболее подвергшихся подтоплениям, с тем чтобы скоординировать усилия местных и центральных органов власти. В пятницу в Актюбинской области под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова прошло выездное заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Участие в нем в режиме селектора приняли руководители региональных штабов. Накануне заседания глава Правительства как руководитель республиканского штаба лично ознакомился с паводковой ситуацией в Актюбинской области и ходом исполнения на местах поручений Главы государства. В частности, он совершил облет ряда водохранилищ, осмотрел пострадавшие от подтопления дома, оценил состояние ряда гидросооружений, включая Магаджанскую плотину. Как доложил в ходе заседания заместитель руководителя штаба Канат Бозумбаев, в республике сохраняется сложная паводковая обстановка, продолжается интенсивное снеготаяние и наполнение водоемов. Министр финансов Мади Такиев доложил, что в рамках исполнения поручений Главы государства всем пострадавшим от паводка индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданных ими заявлений. Дополнительно Минфином будет предоставлена отсрочка по сдаче налоговой отчетности и уплате налогов для субъектов бизнеса, пострадавших от паводков. По итогам заседания Премьер-министр отметил, что особое внимание необходимо уделить качеству подлежащего восстановлению жилья и инфраструктуры. – По поручению Главы государства все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем, – подчеркнул он. – Государство никого не оставит без крыши над головой! Крупный, средний бизнес и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес, и все средства будут израсходованы строго по целевому назначению. Отдельное внимание в ходе заседания было уделено проблемам фермеров и владельцев скота. Свыше 33 тыс. голов скота удалось перегнать на безопасные участки. Вместе с тем имеют место факты падежа. Министерством сельского хозяйства решается вопрос возмещения ущерба. – Правительством дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы начисляться не будут, – подчеркнул Премьер-министр. На заседании штаба также было отмечено, что имеются регионы, где благодаря ранее принятым мерам последствия паводков оказались не столь разрушительными. Так, к примеру, в Карагандинской области, несмотря на значительный объем прибывшей воды, подтопления населенных пунктов минимальны. Причина в том, что шесть-семь лет назад вокруг поселков были сооружены дамбы, вырыты отводные каналы. Эти простые и доступные решения на деле доказали свою эффективность. В этой связи по каждому населенному пункту поручено до осени текущего года принять соответствующие меры по недопущению впредь разрушительных наводнений. Отчеты акимов будут регулярно публично заслушиваться на заседаниях Правительства. В этот же день Олжас Бектенов посетил Восточно-Казахстанскую область, где сохраняются риски подтоплений, совершил облет горной местности нескольких районов региона – Глубоковского и Алтай, ознакомился с состоянием Бухтарминской и Усть-Каменогорской ГЭС, а также заслушал доклад областного акима о мерах по борьбе с весенним половодьем. Как подчеркнул Премьер-министр, несмотря на огромный объем проведенной работы, ее темпы сбавлять нельзя. – Ситуация, которая сложилась в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской области, требует ежечасного контроля. Территория востока страны еще на 70% покрыта снегом, а запас воды в снежном покрове в два раза превышает норму. Нужно усилить меры по предупреждению паводка с учетом имеющихся прогнозов, – отметил Олжас Бектенов. Вчера по поручению Главы государства Премьер-министр посетил Костанайский регион. Глава Правительства совершил облет русла реки Тобол, подъем уровня которой влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский. Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены полностью. Каратомарское – на 97%, Верхне-Тобольское – на 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе своей мощности. При этом поступление воды превышает текущий объем ее сброса. В этих условиях подтоплению оказываются подвержены территории, прилегающие к районам городов Костанай и Тобыл. Как подчеркнул глава Правительства, основная задача – обеспечить безопасность казахстанцев. Также вчера Олжас Бектенов ознакомился с паводковой ситуацией в городе Кульсары Атырауской области, где из-за сильного поднятия уровня реки Жем со стороны Актюбинской области произошло подтопление города. При этом пришлось эвакуировать 28 551 человека. Совершая облет территории, Премьер-министр ознакомился с ходом берегоукрепительных работ. При этом тщательно изучено состояние рек Жайык и Жем. Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах. #паводок #ЧС #население #помощь