Главное – обеспечить безопасность людей

Правительство продолжает работу по минимизации последствий ущерба от паводков. На минувшей неделе глава Правительства, руководители министерств и ведомств, ответственных за борьбу с весенними паводками, побывали в регионах, наиболее подвергшихся подтоплениям, с тем чтобы скоординировать усилия местных и центральных органов власти.

В пятницу в Актюбинской области под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова прошло выездное заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Участие в нем в режиме селектора приняли руководители региональных штабов.

Накануне заседания глава Правительства как руководитель республиканского штаба лично ознакомился с паводковой ситуа­цией в Актюбинской области и ходом исполнения на местах поручений Главы государства. В частности, он совершил облет ряда водохранилищ, осмотрел пострадавшие от подтопления дома, оценил состояние ряда гидросооружений, включая Магаджанскую плотину.

Как доложил в ходе заседания заместитель руководителя штаба Канат Бозумбаев, в республике сохраняется сложная паводковая обстановка, продолжается интенсивное снеготаяние и наполнение водоемов.

Министр финансов Мади Такиев доложил, что в рамках исполнения поручений Главы государства всем пострадавшим от паводка индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданных ими заявлений. Дополнительно Минфином будет предоставлена отсрочка по сдаче налоговой отчетности и уплате налогов для субъектов бизнеса, пострадавших от паводков.

По итогам заседания Премьер-министр отметил, что особое внимание необходимо уделить качеству подлежащего восстановлению жилья и инфраструктуры.

– По поручению Главы государства все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем, – подчеркнул он. – Государство никого не оставит без крыши над головой! Крупный, средний бизнес и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес, и все средства будут израсходованы строго по целевому назначению.

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено проблемам фермеров и владельцев скота. Свыше 33 тыс. голов скота удалось перегнать на безопасные участки. Вместе с тем имеют место факты падежа. Минис­терством сельского хозяйства решается вопрос возмещения ущерба.

– Правительством дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы начисляться не будут, – подчеркнул Премьер-министр.

На заседании штаба также было отмечено, что имеются регионы, где благодаря ранее принятым мерам последствия паводков оказались не столь разрушительными. Так, к примеру, в Карагандинской области, несмотря на значительный объем прибывшей воды, подтопления населенных пунктов минимальны. Причина в том, что шесть-семь лет назад вокруг поселков были сооружены дамбы, вырыты отводные каналы. Эти простые и доступные решения на деле доказали свою эффективность. В этой связи по каждому населенному пункту поручено до осени текущего года принять соответствующие меры по недопущению впредь разрушительных наводнений. Отчеты акимов будут регулярно публично заслушиваться на заседаниях Правительства.

В этот же день Олжас Бектенов посетил Восточно-Казахстанскую область, где сохраняются риски подтоплений, совершил облет горной местности нескольких районов региона – Глубоковского и Алтай, ознакомился с состоянием Бухтарминской и Усть-Каменогорской ГЭС, а также заслушал доклад областного акима о мерах по борьбе с весенним половодьем. Как подчеркнул Премьер-министр, несмотря на огромный объем проведенной работы, ее темпы сбавлять нельзя.

– Ситуация, которая сложилась в ряде регионов, в том чис­ле в Восточно-Казахстанской области, требует ежечасного контроля. Территория востока страны еще на 70% покрыта снегом, а запас воды в снежном покрове в два раза превышает норму. Нужно усилить меры по предупреждению паводка с учетом имеющихся прогнозов, – отметил Олжас Бектенов.

Вчера по поручению Главы государства Премьер-министр посетил Костанайский регион. Глава Правительства совершил облет русла реки Тобол, подъем уровня которой влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский. Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены полностью. Каратомарское – на 97%, Верхне-Тобольское – на 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе своей мощности. При этом поступление воды превышает текущий объем ее сброса. В этих условиях подтоплению оказываются подвержены территории, прилегающие к районам городов Костанай и Тобыл. Как подчеркнул глава Правительства, основная задача – обеспечить безопасность казахстанцев.

Также вчера Олжас Бектенов ознакомился с паводковой ситуа­цией в городе Кульсары Атырауской области, где из-за сильного поднятия уровня реки Жем со стороны Актюбинской области произошло подтопление города. При этом пришлось эвакуировать 28 551 человека.

Совершая облет территории, Премьер-министр ознакомился с ходом берегоукрепительных работ. При этом тщательно изу­чено состояние рек Жайык и Жем. Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах.