фото Юрия Беккера

Ознакомившись с производственным циклом предприятия, выпускающего около 300 разновидностей приборов учета электроэнергии, тепла, газа и воды, сделала для себя вывод: при всей важности многих других подразделений и участков сердцем и мозговым центром приборостроительной корпорации «Сайман» выступает отдел разработки инновационных технологий.

Как отмечает заместитель директора по производству Адилхан Алиев, именно в этом отделе работают лучшие из лучших. Они выезжают на международные выставки, разрабатывают и внедряют новые виды приборов и передовые технологии.

А вообще важная особенность производственного коллектива состоит в том, что все выпускники вузов начинают здесь свой трудовой путь с позиции слесаря-сборщика. К слову, сегодня на заводе занято около 200 человек, и это стабильный коллектив, в котором многие работают со дня его основания.

Поработал слесарем-сборщиком и сам Адилхан Алиев, когда в 1999 году переступил порог вновь созданного предприятия, будучи выпускником Satbayev University. Кстати, завод создавался на базе двух цехов и представлял собой поначалу «отверточное» производство индукционных счетчиков двух видов.

Более месяца обязанности руководителя отдела инновационных разработок исполняет инженер Ершат Касымбаев, которому нет еще и 30 лет. Выпускник Карагандинского государственного технического университета по специальности «приборостроение» работает на заводе свыше шести лет. Как и все дипломированные специалисты, он прошел путь от слесаря-сборщика до нынешней должности.

Ершат рассказал немного о «кухне» своего отдела. По его словам, на первом этапе здесь анализируются тонкости конкретного прибора учета, технологии, зарубежный опыт. После создания опытного образца и собственного программного обеспечения изделие изучает технический совет, затем изготавливается пробная партия, которая тестируется в полевых условиях. После прохождения испытаний счетчик запускается в серийное производство. Весь этот путь занимает период от года и выше – все зависит от сложности прибора.

На вопрос о том, какую разработку он мог бы отметить в качестве конкурентоспособного отечественного продукта, Ершат ответил, что на данный момент успешно ведутся работы над гидрозатворами, которые применяются в ирригационных каналах.

– Вода – стратегически важный ресурс. Мы задались вопросом: насколько она рационально используется? Проанализировав ситуацию, решили внести свою лепту в качестве отечественного производителя и разработали данный прибор. Он позволяет дистанционно контролировать и вести учет потока воды, – отметил собеседник.

Сегодня завод представляет собой полный цикл производства, где имеются электромеханический, производственно-заготовительный, сборочный цеха. В поверочной лаборатории каждый счетчик проверяется по специальной методике.

Один из важных участков – заготовительный цех, где производятся корпусные изделия для приборов учета. Впечатлил и сборочный цех, где выпускается вся продукция, связанная с электроникой. Несколько лет назад совместно с Алматинским университетом энергетики и связи здесь была разработана про­граммная система Sanau aqua для контроля учета данных воды, электроэнергии, которые отправляются по дистанционной связи в диспетчерский пункт. Это реальный проект, созданный в результате альянса науки и производства.

Для производства приборов учета Фонд науки выделил средства на покупку со­временного южнокорейского оборудования с полным автоматическим циклом. Таким образом, сердцем сборочного цеха является автоматическая линия, где производятся платы для счетчиков электроэнергии, воды и газа.

Начальник сборочного цеха Тамирлан Ергалиулы показывает, как работает автоматическая линия, состоящая из нескольких блоков. К слову, за его плечами – бакалавриат АУЭС и магистратура Satbayev University. На производстве он восьмой год. В 2015-м пришел на прак­тику, оставался на подработку, после получения диплома начинал с позиции слесаря-сборщика.

Тамирлан вспоминает, что застал время, когда в цехе работала полуавтоматическая линия японского производства, и тогда много операций выполнялось вручную. Сегодня же весь процесс контролирует один оператор. Стоит отметить, что в сборочном цехе работают специалисты с высшим образованием по специальностям «приборостроение», «робототехника», «мехатроника», «автоматизация и управление», «стандартизация».

Как отметил технический директор, с момента основания завод сотрудничает с колледжами и техническими вузами Алматы. После производственной прак­тики самых грамотных, любознательных и желающих работать на предприятии принимают на работу.

Центральным звеном системы качества корпорации является поверочная лаборатория под руководством Рахили Джунусовой. Здесь проводится обязательная поверка счетчиков, согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений», с использованием автоматизированных стендов и эталонов высокой точности.

Мы увидели, как проводится поверка счетчиков на автоматизированных стендах. Точность эталона на этих стендах составляет 0,1, что в 10 раз выше точности самого счетчика (класс точности 1). Также используются трехфазные стенды с эталоном класса точности 0,05.

Счетчики, прошедшие поверку, отображаются зеленым цветом. Прибор бракуется, если его показания превышают установленный допуск 0,51. Программное обеспечение для испытательных стендов разработано собственными программистами.

Лаборатория аккредитована по меж­дународным стандартам, ее сотрудники – квалифицированные специалисты, внесенные в государственный реестр РК. После успешной поверки приборы пломбируются уникальными пломбами, заказанными в «Казстандарте». Лаборатория играет ключевую роль в обеспечении точности, надежности и защиты от контрафактной продукции на рынке.

Таким образом, корпорация обеспечивает качество своей продукции путем строгого соблюдения законодательства о единстве измерений, постоянной аттестации и калибровки оборудования, высокого уровня квалификации персонала, а также строгих внутренних процедур контроля и поверки, соответствующих международным стандартам.