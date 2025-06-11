Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Таразе состоялся судебный процесс, в ходе которого вынесли обвинительный приговор руководителю Департамента экологии по Жамбылской области Т. Смагулову, заместителю гендиректора металлургического завода Б.Полатбекову и экологу этого же предприятия М. Асану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Смагулов признан виновным в получении денег, а представителей завода осудили за дачу взятки для устранения нарушений во время проверки и за общее покровительство.

На Смагулова, Полатбекова и Асана наложены штрафы в общей сумме 24 млн тенге.

Кроме этого, они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт вступил в законную силу.