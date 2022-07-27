Главный экспонат

Даже если вы не поклонник футбола и совсем не спортивный человек, в музее казахстанского футбола напрочь измените свое отношение к игре миллионов.

Вы когда-нибудь были в музее, где со стен смотрят фотографии известных футболистов, рядом выстроились кубки самых разных «мастей» и годов вручения? Тут же примостились потрескавшие­ся бутсы, но их здесь бережно хранят и сдувают с них пылинки. Пять лет назад на родине казахстанского футбола – в Семее – открылся уникальный музей. Здесь можно узнать как о зарождении этого вида спорта в нашей стране, так и увидеть раритетные экспонаты.

История казахстанского футбола начиналась в Семипалатинске благодаря купеческому помощнику Николаю Куприянову, который приехал в городок на Иртыше из Москвы и привез с собой увлечение новомодной английской игрой. В 1913 году он уже собрал возле себя единомышленников и сформировал первую команду. А через несколько месяцев в Семипалатинске была создана первая футбольная команда «Ярыш», где полузащитником был будущий классик Мухтар Ауэзов. В сентябре 1913 года в санкт-петербургском журнале «Русский спорт» появилась заметка о футбольных командах Семипалатинска. Именно с этого момента ведет свой отчет история футбола в Казахстане.

И пока первые степные энтузиасты заказывали в Москве такой редчайший аксессуар, как футбольный мяч, обыватели с подозрением косились на группу мужчин, носившихся в трусах по пустырям за самодельными шарами. Кто бы мог подумать, что спустя столетие футбол станет одним из самых любимых видов спорта на всей планете, и Казахстан не будет исключением.

В то время в Семипалатинске не было не то что полей, но и просто определенного места для игр. Гоняли мяч где придется. Находили площадку, и перед началом матча у футболистов уходило около двух часов на расчистку территории. У каждой команды были свои собственные ворота, которые приносились к месту проведения игры. Сначала мячи были самодельными. Но Николай Куприянов заказал один мяч из Москвы.

С каждым годом игра захватывала все большее количество людей. К середине 1920-х годов в Семипалатинске существовало несколько клубов – «Сатурн», «Искра», «Орлята». А настоящий пик футбольной славы Семипалатинска пришелся на послевоенные годы.

При построенном в 1958 году цемент­ном заводе был создан клуб «Цемент­ник», который в 1963 году стал первым чемпионом Казахстана.

Семей еще несколько десятилетий держался на вершине футбольного олимпа. В 1971 году в городе была создана коман­да «Спартак», а в 1994-м – звездный, но недолго просуществовавший клуб «Елимай», которому суждено было триж­ды – в 1994, 1995 и 1998 годах – стать чемпионом Казахстана.

Об этих и многих других интересных фактах из футбольной жизни можно узнать благодаря коллекции Музея казахстанского футбола, которая постоянно пополняется новыми экспонатами.

Музей открылся в 2017 году. Основная часть экспонатов была передана из личной коллекции основателя музея, спортивного журналиста Станислава Сарсекова. Постепенно фонд музея пополнялся. Болельщики, родственники и друзья футболистов, экс-игроки отдавали в дар музею личные вещи, фотографии, награды.

Одним из них был экс-рефери ФИФА Александр Борисов, ныне инспектор Казахстанской федерации футбола и исполнительный директор Ассоциации футбола в Семее. Он передал в музей мяч с финального матча чемпионата Азии среди юношей между командами Омана и Таиланда, который прошел в Чиангмае в октябре 1996 года. При каждой возможности он старается пополнить экспозицию музея новыми экспонатами.

Экспозицию украшают мяч с автогра­фами команды «Елимай» 2002 года, именная футболка игрока «Кайрата» Тимура Сегизбаева, которую музею подарила семья футболиста, а также форменная майка защитника сборной Казахстана Сергея Малого и тренировочный свитер двукратного чемпиона Казахстана в составе «Елимая» Константина Фриденталя.

Мастер спорта СССР, игрок «Целинника» 1970 годов, ныне специалист департамента детско-юношеского футбола Казахстанской федерации футбола Владимир Павлюк подарил музею уникальный раритет – мяч с заключительного матча эпохи советского футбола с автографами игроков «Целинника» 1991 года.

Неизменный интерес болельщиков вызывает брошюра, изданная в 1905 году на немецком языке с правилами игры в футбол. Музейным экспонатом стали бутсы рекордсмена казахстанского футбола Андрея Пинчукова, которого еще при жизни называли легендой, на его счету – 833 матча и 71 гол. За свою карьеру он успел поиграть за «Кайрат» в чемпионатах СССР, а в составе клуба «Елимай» трижды становился чемпионом страны.

Здесь хранятся архивные фото из Центрального государственного архива КФДЗ (Алматы) и Центра документации новейшей истории (Семей), фотоработы Юрия Беккера (Алматы). Одним из авторов современных фотоснимков является спортивный фоторепортер Владимир Шаповалов из Нур-Султана, который запечатлел историческую победу команды «Астана» над командой «Манчестер Юнайтед».

Один из лучших бомбардиров в истории семипалатинской команды и экс-капитан «Елимая» Сергей Вишняков передал всю свою коллекцию медалей из эпохи 90-х – три за первое место в чемпионате Казахстана и одну – за третье. Мяч с автографами и футболки презентовали футболисты «Алтая».

Пожалуй, самый главный экспонат музея – кубок 1948 года.

– Его в дар музею преподнесли сыновья легендарного футболиста Константина Балясова. Награду вручили победителю первенства Казахской ССР команде «Трудовые резервы». Такие кубки были выпущены к 800-летию Москвы, – рассказал Станислав Сарсеков.

Семей – не только родина казахстанского футбола, но и первый в истории страны город, где появился футбольный музей. Он располагается на территории городского стадиона «Спартак», который тоже можно считать спортивной реликвией – в 1976 году здесь было установлено первое в республике электронное табло.