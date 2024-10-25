Главы государств направляют телеграммы поздравления по случаю Дня Республики

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На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул возросший авторитет Казахстана на региональном и международном уровнях и от имени китайского народа выразил поддержку успехам нашей страны как дружественного соседа и всеобъемлющего стратегического партнера.

– Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства и выведения сотрудничества на качественно новый уровень, – написал Глава КНР.

В телеграмме Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена подчеркивается, что стратегическое партнерство между Казахстаном и США основано на таких принципах ООН, как независимость и территориальная целостность.

– Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Казахстаном, твердо придерживающимся данных принципов в решении проблем безопасности, экономики и экологии, – говорится в телеграмме.

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III дал высокую оценку отношениям с Казахстаном и выразил уверенность в том, что страны продолжат тесное взаимодействие по таким глобальным вопросам, как сохранение мира, защита окружающей среды, изменение климата.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в поздравительном послании отметил, что оба государства связывает прочное многостороннее сотрудничество.

– Уверен, что наши страны смогут углубить контакты в рамках различных структур и расширить горизонты партнерства, – говорится в телеграмме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества между двумя братскими народами, основанного на общности языка, истории и культуры.

– Мы высоко ценим особое внимание Казахстана к вопросу консолидации тюркского мира, а также ведущую роль в укреплении авторитета Организации тюркских государств, – написал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении подчеркнул, что в Казахстане проводятся коренные изменения, комплексные и системные реформы во всех сферах жизни государства и общества. Лидер Узбекистана также отметил возросший престиж и влияние страны на международной арене.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что с момента обретения независимости братский Казахстан добился значительных успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, а также активной внешней политике. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительной телеграмме выразил готовность и далее прилагать все необходимые усилия во имя дальнейшего приумножения взаимовыгодного сотрудничества, основанных на принципах стратегического партнерства и союзничества. 

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что благодаря открытому и дружественному диалогу на высоком уровне туркмено-казахские отношения активизировались по многим направлениям. Также свои теплые пожелания выразил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительной телеграмме подтвердил дальнейшую заинтересованность в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с Казахстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Свои поздравления также направили Хранитель двух святынь  – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Папа Римский Франциск, Император Японии Нарухито, Король Марокко Мухаммед VI, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Бельгии Филипп, Король Швеции Карл Густав, Король Испании Фелипе VI, Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Индии Драупади Мурму, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Швейцарии Виола Амхерд, Президент Чехии Петр Павел, Президент Словакии Петер Пеллегрини,  Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Индонезии Прабово Субианто, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Финляндии Александр Стубб, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Президент Эстонии Алар Карис, Президент Албании Байрам Бегай, Президент Израиля Ицхак Герцог, Президент Вьетнама Кыонг Лыонг, Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, Президент Кипра Никос Христодулидис, Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоса, Президент Сербии Александр Вучич, Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Аль-Судани, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ, руководитель Администрации Президента шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, Председатель Европейского совета Шарль Мишель, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие.

#Токаев #поздравление #День Республики

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