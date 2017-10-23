Политика
Главы Кабминов Казахстана и Кыргызстана встретятся в Ереване – Абдрахманов
Жания Уранкаева
Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана могут встретиться в ближайшие дни в Ереване. Об этом в кулуарах Правительства заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам главы МИД РК, на встрече в Астане, которая прошла 18 октября, премьер-министры Казахстана и Кыргызстана обсудили весь блок проблемных вопросов, итоги принятых соглашений будут подведены в Ереване на встрече в рамках ЕАЭС. 

"Мы предполагаем, что в ближайшие дни наши премьер-министры встретятся в Ереване в рамках заседания глав правительств ЕАЭС и подведут черту по итогам достигнутых 18 октября договоренностей. Они примут "Дорожную карту", которая отрегулирует моменты, касающиеся исполнения сторонами вопросов транспортного, ветеринарного, фитосанитарного контроля на казахстанско-кыргызстанской границе", – сказал Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов. 

Он отметил, что в соответствии с подписанным протоколом в Астане была создана рабочая группа во главе с первыми заместителями премьер-министров РК и КР, которым было поручено в течение пяти дней разработать "Дорожную карту".

"Все эти пять дней, включая выходные, рабочая группа активно работала и продолжает свою работу", – добавил министр.

Абдрахманов напомнил, что переговоры в рамках рабочей группы прошли конструктивно. Был обсужден весь блок вопросов, касающийся ситуации на казахстанско-кыргызстанской границе.

"Казахстанская сторона в очередной раз подняла вопросы, связанные с серым импортом из Кыргызстана на территорию Казахстана и других стран-членов ЕАЭС товаров из КНР. Были поставлены вопросы о, например, введенных в Кыргызстане ограничительных мерах в отношении реализации казахстанской продукции. Кроме того, были подняты вопросы, которые относятся к так называемому несанкционированному реэкспорту товаров из Казахстана Кыргызстаном в третьи страны", – резюмировал министр иностранных дел РК.

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