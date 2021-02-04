Глиняные мелодии

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Раушан Шулембаева

Сазсырнай – это небольшой полый глиняный сосуд с отверс­тиями. Его изготавливали в форме птиц, животных или просто овала. В старину на нем играли и взрослые, и дети.

Эта небольшая глиняная свистковая флейта стала объек­том исследования ученых и музыкантов. Первыми среди них следует назвать этнографов Болата Сарыбаева и Кендебая Карабдолова, которые занимались воссозданием истории и звукоряда, строения и методов изготовления этого древнего духового инструмента­. В итоге сазсырнай удалось реконструировать, благодаря чему инструмент смогли ввести в состав фольклорно-этнографических ансамблей.

– В 1971 году во время раскопок Отрара местная школьная экспедиция со станции Темир ныне Туркестанской области в составе учителя истории Асантая Алимова и его учеников, помогавших археологам, обнаружили различные сосуды, медные кувшины, – рассказывает научный сотрудник Музея народных музыкальных инструментов Абзал Сулейменов. – Среди находок оказалось глиняное изделие овальной формы с отверстиями. Местные аксакалы узнали в нем сазсырнай – казахский музыкальный инструмент из глины. Редкую находку передали ученому-музыковеду Болату Сарыбаеву. А спустя 10 лет, в 1982-м, благодаря содействию известного историка-этнографа Узбекали Жанибекова раритет «переехал» в наш музей.

Память о сазсырнае хранит народ. Например, в Амангельдинском районе Костанайской области до сих пор помнят местного жителя Умирзака Турмагамбетова (1887–1947). Он играл на сыбызгы, сазсырнае, да так умело, что, подражая пению птиц, мог привлекать целые стаи пернатых, которые, словно зачарованные степной мелодией, начинали кружить вокруг.

– Сазсырнай – это очень древний казахский музыкальный инструмент, который пролежал в земле столетия. Лишь в XX веке удалось восстановить его забытый в веках голос, – говорит научный сотрудник музея Абзал Сулейменов.

Аналоги сазсырнаю, по словам ученых, есть у всех тюркских народов. Некоторые из них придавали инструменту сакральное значение. И в это утверждение легко верится, когда слушаешь его мягкий, теплый звук, напоминающий пение птиц, шум воды, завывание ветра и голоса животных. Как и другие инструменты, сазсырнай вполне могли использовать не только как детскую забаву, но и при исполнении песен, ритуалов да и просто во время отдыха от работ по хозяйству.

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