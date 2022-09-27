Год детей: соревнования “OTBASY DUATLON 2022” пройдут в Астане

В столичном Триатлон парке 2 октября пройдут соревнования “OTBASY DUATLON 2022”, посвященные Году детей, передает официальный сайт городского акимата.

Регистрационные номера выдаются 2 октября с 08:00 до 10:00 часов. К участию в соревнованиях допускаются дети в возрастных категориях с 8 до 9 лет, с 10 до 11 лет и с 12 до 13 лет (возраст детей на день проведения мероприятия). Возраст родителей не имеет значения.

Соревнования проводятся на трех дистанциях в двух видах спорта. Общая протяженность дистанции составляет 4,5 км.

Первыми с линии старта дистанцию в 2,1 км пробегут папы, они передают эстафетную ленту мамам и ожидают в транзитной зоне.

Вторыми на велосипедах 2,1 км проедут мамы, которые передают эстафету детям.

Третьими пробегут дети (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет) – 200 м до финиша. Победителями станут семьи, завершившие I, II, III этапы. Победители соревнований в каждой группе определяются по времени, затраченному на преодоление всех дистанций. Все участники награждаются медалями за участие. Лучшие будут награждены дипломами I, II, III степеней и ценными призами: телевизор, микроволновая печь, пылесос, термопот, смартфон, смарт-часы, велосипед.

Кроме того, участникам раздадут специальные сертификаты ресторана “DODO”, воду “Sevens”, предоставленную компанией “GALANZ bottlers”.

Для регистрации на “OTBASY DUATLON” необходимо связаться по телефонам: 87470545900 Дарын, 87079779970 Ризабек.

Также среди участников будут разыграны 10 велосипедов в лотерее по регистрационным номерам.