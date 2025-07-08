Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025

Звезды,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Традиционным элементом программы вновь станет международный конкурс косплея с призовым фондом 15 миллионов тенге

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В столице с 9 июля стартует крупнейший фестиваль поп-культуры в СНГ и Центральной Азии Comic Con Astana-2025. В этом году мероприятие продлится до 13 июля и соберёт более 70 000 гостей, в числе которых не менее 10 000 иностранных туристов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны 

Comic Con Astana зарекомендовал себя как крупнейший и наиболее популярный гик-фестиваль в Центральной Азии, став знаковым событием креативной индустрии для любителей комиксов, кино, игр и поп-культуры.

Он привлекает широкую аудиторию как внутри страны, так и за её пределами, способствуя развитию туристической дестинации и укреплению имиджа столицы как центра для масштабных событий, аналогичных Comic Con в Нью-Йорке, Сан-Диего и Дубае.

Фестиваль проводится сразу на двух масштабных площадках. На «Барыс Арене» пройдут шоу-программы, международный конкурс косплея, здесь же расположится главная сцена с автограф-сессиями, Q&A и встречами с хэдлайнерами.

На стадионе «Астана Арена» развернется большая выставочная зона с тематическими стендами, брендовыми инсталляциями, малой сценой, игровой зоной и Pop Asia.

В этом году на фестивале примут участие сразу три голливудские звёзды.

«В числе хедлайнеров - британский актёр и режиссёр, новатор motion capture Энди Серкис («Властелин колец», «Планета обезьян», «Звёздные войны», «Бэтмен»), звезда Голливуда с 40-летней карьерой Эсай Моралес («Озарк», «Титаны», «Миссия невыполнима», «Ла Бамба»), актёр и мастер боевых искусств Скотт Эдкинс (серия фильмов «Неоспоримый», «Джон Уик 4», «Доктор Стрэндж», «Ип Ман 4»). Все хэдлайнеры проведут автограф-сессии, сессии Q&A и примут участие в пресс-конференциях», – уточнили в городской администрации.

На фестивале состоится презентация фильма Перемирие ((La Tregua) – первой копродукции Казахстана и Испании, созданной для мирового проката и глобального стримингового сервиса Netflix. Лента расскажет о трагических страницах истории Карлага.
Ожидается, что Comic Con Astana посетят режиссёр фильма Мигель Анхель Вивас («Бумажный дом») и продюсер Эмилио А. Пина (Premios Goya).

Традиционным элементом программы вновь станет международный конкурс косплея с призовым фондом 15 миллионов тенге. В составе жюри — Яя Хан (США), Cinderys (Франция), Ran Hime (Кыргызстан), Frau Haku (Россия), Ainaven Elf! (Казахстан), Danik (Казахстан), Midday of Siberia (Россия) и др.

В числе специальных гостей фестиваля — Marmok, Qewbite, Антон Милс, Johan, Eugene Sagaz, Настя Джексон, Big Gleb, авторы Metal Family и другие звёзды.

Также во время мероприятия пройдет официальный этап TEKKEN World Tour 2025 — международного турнира по компьютерной игре в жанре «файтинг»Tekken 8. Более 90 игроков сразятся за рейтинговые очки и призовой фонд 400 000 тенге.

#Астана #акимат #звезды #фестиваль #Comic Con

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