Танец, несущий праздник

Концертная программа народных танцев «Ұлы дала мұрасы» – это уникальная возможность погрузиться в богатейшую культуру казахского танца, который отражает мировоззренческие и эстетические ценности народа. Программа поражает изысканностью, утонченностью и богатством движений, транслирует уважение к народному танцевальному творчеству, культурные коды и традиции в современном осмыслении.

«Ұлы дала мұрасы», как живой организм, постоянно обновляется, в нее включаются новые номера, которые обогащают содержание и зрелищность программы. Меняются акценты, но неизменным остается стремление создателей и исполнителей к совершенству. Основу программы составляют номера, созданные заслуженным деятелем Казахстана Айгуль Тати, которая отмечает 45-летие твор­ческой деятельности.

– Мой жизненный и сцени­ческий опыт дал возможность увидеть обычаи, традиции, обряды в их первозданном виде. Сначала я видела, как они соблюдались моими бабушкой и дедушкой. А позже, когда выступала в далеких аулах, наблюдала быт простых людей, то, как подают чай и преподносят подарки, как приглашают в юрту и проявляют уважение к гостю, – говорит Айгуль Тати.

Хореограф, взвешенно подойдя к соотношению традиций и новаций, воплотила на сцене совре­менное видение национального искусства. Знаток основ и истоков народного танца, его основных движений, видов и форм, она создала целое созвездие хореографических номеров, позволив артистам и зрителям прикоснуться к красоте и бесконечному разнообразию народной жизни.

Стремление Айгуль Тати по-новому увидеть казахский народный танец, сохранив его колорит и стилистику, нашло удачное сцени­ческое воплощение в театре «Астана Балет». Цели хореографа совпали с основными направлениями деятельности и творческими задачами коллектива. В каждой танцевальной миниатюре гармонично соединились художественно-творческое мышление хореографов, безупречная техника и эмоциональность артистов, завораживаю­щие кос­тюмы и выразительная музыка. Композиции, созданные на основе народных танцев и навеянные фольклорными образами, вошли в золотой фонд современного народно-сценического танца Казахстана, ставшего частью мирового ­хореографического искусства.

Этим танцам рукоплескали зрители Азии, Европы и Америки. Отдельные номера программы были исполнены на сценах Covent Garden (Лондон), Palais des congrès de Pari (Париж), Линкольн-центра (Нью-Йорк), Center for Fine Arts Bozar (Брюссель), Grimaldi Forum (Монте-Карло), Большого национального оперного театра в Пекине, Bunka Kaikan (Токио), на сценах Мариинского и Михайловского театров, а также в концертных залах Грузии, Беларуси, Узбекистана… В 2025 году «Ұлы дала мұрасы» высоко оценили на Всемирном фестивале танца в городе Чхонан (Республика Корея). Программа была награждена серебряной медалью в категории International Dance Competition.

Где бы ни выступал «Астана Балет» с этой программой, всюду публика восхищается тем, как артисты передают национальный колорит, представляют многоплановые художественные образы, насыщают танцы драматическим содержанием, создают танцевальные мини-спектакли о событиях давно минувших дней и вневременных, о праздничном ликовании и радости любви, о красоте природы и увлеченности трудом, о несгибаемости духа кочевников.

Айгуль Тати представила авторское видение народного танца и то, как можно интегрировать культурные и танцевальные традиции в современность. «Ұлы дала мұрасы» – подлинное новаторство в казахстанском хореографическом искусстве. Всесторонние глубокие знания о характерных народных танцевальных движениях, манере поведения, секретах народного костюма, национальном музыкальном наследии позволили создать правдивые хореографические образы. А зрители, в свою очередь, представляют, как именно танцевали наши предки, как проходили праздники.

Мастерство хореографа и исполнителей вызывает восхищение и у специалистов. Так, известный искусствовед из Азербайджана Улькяр Алиева отмечает: «В хореографических композициях, объединенных общим идейно-художественным замыслом «Наследие Великой степи», …раскрывается просветленный дух казахской степи. Ее бескрайние просторы, уходящие за горизонт, тихий рассвет, прохлада земли, когда в дуновении ветра слышен клич родной земли и, кажется, можно рукой дотянуться до небес... Все композиции – словно запечатленные хореографические картины под музыку волшебного кюя Таттимбета, Курмангазы и его ученицы Дины Нурпеисовой, Евгения Брусиловского и Рената Салаватова, Шамши Калдаякова, Нургисы Тлендиева, Актоты Раимкуловой, Едиля Хусаинова, Ахметбека Алпекулы, этно-фольклорной группы «Hassak».

В «Ұлы дала мұрасы» представлены не только хореографические произведения, которые традиционно исполняются в туфлях и сапогах, но и на пуантах. На профессиональной балетной сцене народный танец обретает новую форму, современную трактовку, находит новые краски и образы, обогащается виртуозной техникой. Программа открывает новую страницу в истории казахстанской хореографии, в богатой на события истории танцевального искусства. Здесь народно-сцени­ческий танец стал самостоятельным, доведенным до совершенного художественного уровня хореографическим произведением. При его исполнении используются не только характерные движения народного танца, но и все техническое богатство классического балета: легкий прыжок и выворотное положение стоп, танцевальный шаг и стремительное вращение.

– Была поставлена задача возродить казахский танец, сделать его живым, современным, пробудить интерес к народной танцевальной культуре. Такую задачу можно решить, если музыка и танец трогают сердце, пробуждают душу. «Ұлы дала мұрасы» передает казахский стиль и манеру танца, красоту и разнообразие народной музыки. Особое внимание уделяли разработке сценических костюмов, – рассказывает режиссер программы, заслуженный деятель Казахстана Асель Курманбаева. – Мы старались сделать программу уникальной, разнообразной и понятной. Такое созвездие народно-сцени­ческого танца есть только в «Астана Балет». Наряду с современными номерами в нее включены шедевры известных мастеров.

Где бы ни выступали артисты, на родине или за рубежом, зрителей восхищают роскошные костюмы: богатство ручной отделки, рос­кошь тканей, изящество узоров. Большинство сценических костюмов создавал заслуженный деятель Казахстана Муслим Жумагалиев, тонкий знаток быта и народного костюма.

Жизнь казахского танца на сцене «Астана Балет» гармонична, а развитие – непрерывно. Сочетание системы классического танца и многообразия народной пластики обогащает поле исполнительского мастерства, пополняет арсенал творческих идей казахстанского хореографического искусства.

«Ұлы дала мұрасы» – своего рода приглашение пройти неповторимый путь с кочевниками и оказаться в необъятном пространстве народного уклада жизни, культовых обрядов, верований, праздников. Это возможность почувствовать связь времен, проявить уважение к истории, понять национальный характер, ментальность народа, его представления о мире, а также поразмышлять о прекрасном и мистическом наследии Великой степи. Каждый танец по-своему раскрывает душу народа. В программе зарождаются и вырабатываются новые сценические формы, стили, оттачивается гармония выразительных средств национального танца.

Одно из важнейших выразительных средств при создании хорео­графических миниатюр – музыка. Зачастую именно она диктует балетмейстеру образы, формирует смысл танца, подчеркивает его главную идею. Сопровождают хореографические миниатюры произведения казахских классиков и народная музыка, обработки древних напевов и сочинения современных композиторов. Так, звучат «Сарыжайлау» Таттимбета, «Әсем қоңыр» Дины Нурпеисовой, «Балбырауын» Курмангазы. Не случайно в народе говорят: «Всевышний вложил в душу каждого казаха частицу кюя с момента его рождения».

Сегодня программа «Ұлы дала мұрасы» стала для молодых хорео­графов образцом высочайшего мастерства создателей и исполнителей. Отражая жизненный опыт казахского народа, художественно-историческую память нации, творчески обобщая и осмысливая ее, «Ұлы дала мұрасы» формирует культурно-духовные скрепы, основанные на традиционных нравственных ценностях. Театр «Астана Балет», сохраняя богатство и традиции танцевального фольклора, органично включает его в современную хореографическую культуру, дополняя и обогащая культуру мира.

Концертная программа «Ұлы дала мұрасы» очень популярна у зрителей и вызывает сильные эмоции. Только с начала этого года ее показали четыре раза. И всегда зал восторженно рукоплещет, потому что она является символом национальной идентичности и наполнена огромной любовью к Родине, позволяет ощутить причастность к богатейшему культурному наследию Казахстана.