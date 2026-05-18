Библиотека нового времени

Культура
Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

С появлением Интернета бумажным носителям предрекали забвение, однако книги вновь возвращаются к читателям

фото Юрия Беккера

Интеллектуальный хаб

В нашей стране свыше 12 тыс. библиотек, только в Алматы их более сотни – государственных и частных, ведомственных и школьных. Научно-методическим цент­ром для библиотек республики является Национальная библиотека РК. Мало кто знает, что ее книжный фонд насчитывает более 7 млн книг и изданий! Это гигантское книго­хранилище, расположенное в самом центре города, является одной из достопримечательностей Алматы.

Как сообщила директор Нацио­нальной библиотеки РК Газиза Нургалиева, сейчас ее посещают свыше 1 млн человек, которым выдается порядка 2 млн книг, периодических изданий, диссертаций, авторефератов, картографических карт и прочих носителей информации.

– Сегодня библиотека перестала быть просто местом выдачи книг. Это мощный интеллектуальный хаб, где кипит глубокая научная работа. Учреждение активно сотрудничает с крупнейшими библио­теками мира, проводит архивные изыскания и публикует собственные труды по библиотечному делу, – говорит она. – В 2020 году здесь открылись два знаковых объекта: Литературный центр Абая и Научный центр аль-Фараби.

Для удобства читателей работают 14 специализированных залов, нескольким читальным залам присвое­ны имена выдающихся казахских деятелей. Особую атмосферу создают Научный кабинет им. М. Ауэ­зова, мемориальные кабинеты народного писателя Казахстана Азильхана Нуршаихова и известного писателя Герольда Бельгера.

– В читальном зале искусств представлена самая крупная в стране коллекция нот отечественного и зарубежного производства, а также уникальное собрание виниловых грампластинок, все залы оснащены необходимым оборудованием и компьютерами, – поясняет директор.

Мало кто знает, что библиотека скрывает целый «подземный город». В подвальном этаже расположено основное двухъярусное книгохранилище, оно тянется под землей на целый квартал – от улицы Куляш Байсеитовой до проспекта Желтоксан.

В цокольном этаже находится Центр реставрации и консервации письменных документов. Именно здесь мастера дарят вторую жизнь ветхим изданиям, сохраняя книжное наследие для будущих поколений.

Цифровые технологии в помощь

Чтобы сохранить уникальный книжный фонд и обеспечить дос­туп к изданиям, библиотека проводит масштабную работу по их оцифровке и формированию электронных библиотек.

Значимым вкладом в мировое информационное пространство стало создание Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ). Цель этого востребованного временем проекта – формирование единого нацио­нального библиотечного фонда электронных до­кументов и единого электронного хранилища на базе Национальной академи­ческой биб­лиотеки РК в Астане.

Как сообщила Газиза Нургалие­ва, в 2013 году в рамках проекта «Электронный государственный библиотечный фонд – Казахстанская национальная электронная библиотека» был создан Центр оцифровки документов. За прошедшее время в эту электронную библиотеку уже загружено свыше 25 тыс. книг, статей, аудиозаписей и журналов из фонда библиотеки.

При отборе книг для оцифровки приоритетными являются издания из архивного фонда и те, что хранятся в единственном экземпляре. А также особо ценные и ветхие издания из фонда редких книг и рукописей: музыкальные произведения и ноты, диссертации и авторефераты, статьи. Полнотекс­товые документы прикрепляются к библиографической записи в модуле «Каталогизатор» программы Web-РАБИС и предоставляются пользователям локально.

Мне довелось побывать в центре, где проводится масштабная работа по оцифровке книг и рукописей. Там установлена специальная техника последнего поколения – широкоформатные сканеры SMA SCAN MASTER 1 и WideTEK®36F, планетарный Microbox book2net kiosk и планшетный Epson DS-50 000.

Работа здесь идет непрерывно, потому что в современном обществе цифровые носители информации – это одна из главных потребностей времени, ведь бумага, к сожалению, материал не вечный, тем более если те же редкие книги востребованы и переходят из рук в руки. А электронный формат – не только гарантия их сохранности, но и возможность быстро обмениваться книжной продукцией практически со всеми биб­лиотеками мира.

Кроме того, на втором этаже библио­теки установлен профессиональный книжный сканер BOOKEYE 4 (формата А2+), который предоставлен спонсорами и предназначен для оцифровки книг, журналов и сшитых документов. Только в прошлом году было оцифровано 10 118 документов, рукописей и книг.

По словам заместителя директора по информационным технологиям и инновациям Нурии Искалиевой, в ­пер­с­пек­­тиве планируется внедрение технологий искусственного интеллекта в библиотечные процессы, что позволит повысить эффективность обработки и анализа информации. В настоящее время специалисты ведут работу по созданию методической базы, которая позволит эффективно использовать возможности нейросетей при работе с электронными архивами.

– Это очень важный и долго­временный проект, который позволяет сформировать единый национальный библиотечный фонд электронных документов и единого электронного хранилища страны. Для этого создается электронный каталог «Казахстан: прошлое и настоящее», – говорит Нурия Искалиева.

По словам директора Газизы Нургалиевой, в библиотеке стало много молодежи, особенно студентов. Только в 2025 году появилось более 23 тыс. новых читателей.

– Можно сказать, что наша библиотека выполняет роль общественного социального института, потому что здесь встречаются люди всех возрастов и всех социальных групп. У нас действует свой книжный клуб «Абай 14», где проводятся обсуждения книг современных авторов. Также имеются книжные уголки зарубежных стран: Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Кореи, Китая и России, где представлена литература об истории, культуре и искусстве этих стран и проводятся совместные мероприятия, – рассказывает Газиза Нургалиева. – При содействии генконсульств проводятся бесплатные курсы по изу­чению языков, например, курсы персидского, турецкого, корейского. Совместно с Генеральным консульством США в Алматы мы открыли speaking club для изучения английского языка. В библиотеке есть также курсы каллиграфии, которые, кстати, очень востребованы.

Раритеты на полках

С 1938 года в Национальной библио­теке действует отдел редких книг и рукописей, где собраны уникальные казахские издания, а также письменное наследие народов всего мира.

– Сейчас у нас насчитывается около 40 тысяч особо ценных документов, из них – свыше тысячи рукописей. В редком фонде представлены коллекции рукописей и редких книг XII–XIX веков, а также коллекции печатных книг на казахском, русском, восточных и западноевропейских языках с XVI века по 1945 год. Особую ценность представляет коллекция коранов (XII–XIX века), которые отличаются по почерку, объему, оформлению и переплету. У нас хранятся и памятники тюркской письменности – письменное наследие Ходжи Ахмеда Яссауи и его ученика Сулеймена Бакыргани, эти рукописи внесены в Международный реестр программы ЮНЕСКО­ «Память мира».

Нельзя не сказать и об уникальной коллекции, в которую входят труды выдающихся исследователей Казах­стана: Шокана Уалиханова, Александра Диваева, Николая Ильминского, Павла Мелиоранского, Ыбырая Алтынсарина, Василия Радлова, Василия Бартольда и Николая Пантусова, – рассказывает директор.

Национальная библиотека занимает достойное место в мировом библиотечном сообществе. Она является членом Международной федерации библиотечных ассоциа­ций и учреждений, Ассоциации тюркоязычных национальных библиотек, Библиотечной ассамблеи Евразии. С 2008 года стала Региональным центром основной программы IFLA⁄PAC «Сохранность и консервация» по Центральной Азии.

– В современном мире библиотека должна постоянно развиваться, она призвана быть многоликой и разной. Сегодняшнего читателя интересуют не только книги, ему нужны новые возможности. Но какую бы трансформацию ни претерпевали библиотеки, я уверена в том, что они сохранят свое предназначение и будут приносить пользу обществу, – заключила Газиза Нургалиева.

#культура #цифровизация #книги #библиотеки

