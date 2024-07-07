Головкин: Казахстан может выйти из IBA

Бокс
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Глава НОК Казахстана посоветует КФБ присоединиться к новой организации World Boxing, которая близка к признанию от МОК, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин сообщил Reuters, что посоветует Казахстанской федерации бокса (КФБ) выйти из Международной ассоциации бокса (IBA), сообщает Спорт Шрёдингера.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA признания из-за непрозрачности и коррупции. С 2020 года МОК сам проводит олимпийские соревнования по боксу.

В мае МОК заявил, что боксеры и боксерские федерации, участвующие в турнирах IBA, лишатся права участвовать на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Так жестко МОК отреагировал на заявление Кремлева выписать $3,1 млн призерам Олимпиады-2024 - то есть турнира, к которому его IBA не имеет никакого отношения.

По словам Головкина, он посоветует КФБ присоединиться к новой организации World Boxing, которая близка к признанию от МОК.

«Со своей стороны мы попытаемся убедить КФБ присоединиться к World Boxing и постараемся настоять на этом. Мы постараемся сделать это, и мы постараемся убедить их прийти к такому решению. Но решение принимает КФБ. У них есть свобода выбора. Это должен быть их выбор. С юридической точки зрения у меня нет полномочий на такое, я не могу влиять на решение КФБ, они действуют согласно своим процессам», - сказал Головкин.

В World Boxing уже входят Австралия, Аргентина, Барбадос, Бразилия, Великобритания, Германия, Гондурас, Дания, Доминиканская Республика, Канада, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Панама, Перу, Сингапур, США, Французская Полинезия и Швеция.

#олимпиада #бокс #IBA #World Boxing #Геннадий Головкин

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