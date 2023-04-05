Горит камыш – сидите дома

Проблема существует десятки лет: возгорание камыша и окутывание города отравляющим дымом становятся нормой. Представители департамента по чрезвычайным ситуациям жалуются на отсутствие спецтехники для тушения пожаров в труднодоступных болотистых местностях. Жители – на отравление и усугуб­ление болезней, что косвенно подтверждают и медики, хотя никто не проводит специальных исследований. Местные власти тем временем при экстренных (как это было 3 марта) случаях ограничивают учебу для школьников и студентов, отправляя их на дистанционное обучение.

«Из года в год горят камыши, но никто не чешется, чтобы решить проблему. В нынешнем году ветер дует в сторону города, где практически нечем уже дышать! Это просто беспредел», – сетуют местные жители.

– Сегодня в Атырауской облас­ти на диспансерном учете стоят 130 тысяч человек по заболеваниям дыхательных путей. Конечно, то, что сейчас происходит в Атырау, негативно сказывается на здоровье. Поэтому я как медик советую в таких ситуациях не открывать окна, включать кондиционеры и увлажнители воздуха, не выходить на улицу без необходимости, а если вышли, то носить медицинские маски,­ респираторы, – говорит главный врач городской поликлиники Гульнафис Танбаева.

Представитель природного резервата «Ақ жайық» Гани Агибаев в свою очередь отмечает, что такие пожары возникают по причине возгорания сухого камыша и надводной растительности.

– Характерная особенность подобных пожаров – высокая плотность огня, его быстрое распространение, большое количество дыма. Добраться до очага практически невозможно. Там болотистая местность, а необходимого транс­порта нет. Что касается причин возгорания, то это может быть природный фактор. Но, может, и... человеческий. Ведь в этой местности­ немало охотников, – отметил Гани Агибаев.

Об отсутствии спецтехники и проблеме с охотниками (а может, и браконьерами) последние пять лет говорят и в местном ДЧС. Тушить камышовые заросли с воздуха не всегда эффективно, да и дорого.

– У нас на балансе 21 единица спецтехники, но такой, чтобы могла­ добраться до труднодоступных мест, к сожалению, нет. Мы изучали опыт других стран по борьбе с тушением подобных пожаров. Необходимо передвигаться на суднах с воздушной подушкой. Ищем подходящий вариант, – рассказал заместитель начальника ДЧС Жасулан Актаев.

Как уточняют в департаменте, ежегодно пожары начинаются именно с открытием сезона охоты. Но конкретных фактов ни у спасателей, ни у полиции нет. Разве что предположения. «При тушении огня мы видим в камышах прячущихся кабанов. Думаем, охотники специально поджигают растительность и ждут, когда, спасаясь от пламени, добыча побежит к ним навстречу», – говорят спасатели.

К слову, местные власти взялись за инвестпроект по строительству биоперерабатывающего завода. Речь идет о переработке камыша для дальнейшего использования на ТЭЦ при производстве тепла и электричества.

А еще камыш можно использовать для производства мазута, газа, дизельного топлива. Идея тоже хорошая, но еще предстоит решить вопрос с финансированием, на что очень рассчитывают жители региона, задыхающиеся от дыма.