Горит зона отдыха в живописном Меркенском ущелье в Жамбылской области

Пожар вспыхнул в популярной зоне отдыха в Жамбылской области 20 мая, в 21:56, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Фото: МИА "Казинформ"

"Произошел пожар в зоне отдыха "Туран", находящейся в Меркенском районе, в 14 километрах от райцентра села Мерке. ГОрят четыре деревянных одноэтажных зданий. Это административное здание, кафе и два гостевых дома", - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

На данный момент площадь пожара устанавливается.

Локализация пламени зафиксирована в 00:13 часов.

На месте происшествия работают 37 сотрудников департамента по ЧС Жамбылской области, задействовано 12 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Круглогодичная зона отдыха «Tуран» расположена у подножия Кыргызского Алатау, в живописном Меркенском ущелье, на высоте 750 метров над уровнем моря, у горной речки Меркенки.