Город без наркотиков

Превратить рекламу наркотиков в антирекламу – такую задачу решали участники акции по профилактике наркомании в Петропавловске.

– Нам нужно было избавить трамплин для скейтборда от надпи­сей с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков, – пояснила председатель совета деловых женщин Асель Есжанова. – Разобраться во всех тонкостях стрит-арта нам помогла художник Мадина Бакина, она провела для нас мастер-класс. С помощью кис­точки и баллончика она показала, как можно превратить исписанную наркограффити стену в живописное панно в стиле стрит-арт.

По информации полицейских, с начала 2022 года в Северо-Казах­станской области зарегистрировано 99 связанных с наркотиками правонарушений, к уголовной ответственности привлечены 60 человек. Возраст потребителей наркотиков снизился с 17 до 14 лет. Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции СКО Жандос Басыбаев, из незаконного оборота изъято более 18 килограммов наркотических средств, в том числе свыше одного килограмма синтетических наркотиков.