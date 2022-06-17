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Город без наркотиков
Андрей Кратенко

Превратить рекламу наркотиков в антирекламу – такую задачу решали участники акции по профилактике наркомании в Петропавловске.

– Нам нужно было избавить трамплин для скейтборда от надпи­сей с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков, – пояснила председатель совета деловых женщин Асель Есжанова. – Разобраться во всех тонкостях стрит-арта нам помогла художник Мадина Бакина, она провела для нас мастер-класс. С помощью кис­точки и баллончика она показала, как можно превратить исписанную наркограффити стену в живописное панно в стиле стрит-арт.

По информации полицейских, с начала 2022 года в Северо-Казах­станской области зарегистрировано 99 связанных с наркотиками правонарушений, к уголовной ответственности привлечены 60 человек. Возраст потребителей наркотиков снизился с 17 до 14 лет. Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции СКО Жандос Басыбаев, из незаконного оборота изъято более 18 килограммов наркотических средств, в том числе свыше одного килограмма синтетических наркотиков.

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