Свежий выпуск Город без наркотиков 17 июня 2022 г. 3:16 Андрей Кратенко Превратить рекламу наркотиков в антирекламу – такую задачу решали участники акции по профилактике наркомании в Петропавловске. – Нам нужно было избавить трамплин для скейтборда от надписей с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков, – пояснила председатель совета деловых женщин Асель Есжанова. – Разобраться во всех тонкостях стрит-арта нам помогла художник Мадина Бакина, она провела для нас мастер-класс. С помощью кисточки и баллончика она показала, как можно превратить исписанную наркограффити стену в живописное панно в стиле стрит-арт. По информации полицейских, с начала 2022 года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 99 связанных с наркотиками правонарушений, к уголовной ответственности привлечены 60 человек. Возраст потребителей наркотиков снизился с 17 до 14 лет. Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции СКО Жандос Басыбаев, из незаконного оборота изъято более 18 килограммов наркотических средств, в том числе свыше одного килограмма синтетических наркотиков.