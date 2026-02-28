Как сообщили в управлении занятости и социальных программ города, паспортизировано более 34 тыс. объектов государственного и частного сектора. Проверили также свыше 9 тыс. многоквартирных домов. Результаты анализа станут основой для достижения задачи, поставленной городскими властями: адаптировать для граждан с ограниченными возможностями не менее 75% объектов к 2030 году.

Для автоматизации процесса оценки применялась мобильная панель «Цифровая инклюзия». Она позволила отследить все этапы пас­портизации объектов в реальном времени. Сейчас в Алматы разрабатываются региональные правила обеспечения доступной среды. Они закрепят единые стандарты проектирования, строительства и эксплуатации объектов с учетом инклюзивности. В 2025-м адаптировано 60% объектов инфраструктуры. В этом году сделать доступными для маломобильных граждан планируется более 5 тыс. объектов.