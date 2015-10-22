Город намерен повзрослеть Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Эти дни вместили массу полезных и познавательных мероприятий: от всеобщего субботника, в ходе которого горожане дружно чистили город и высаживали деревья, до научно-практической конференции, посвященной древней истории. Результаты археологических исследований, проведенных на древнем городище Чимкент, дают ученым основание считать его одним из старейших городов страны. По мнению археологов, Шымкенту – 2 200 лет. Это подтверждает найденная при раскопках керамика. Исследования будут продолжены, уже подана соответствующая заявка в ЮНЕСКО.

Кульминацией праздника стали торжества, развернувшиеся в минувшую субботу вокруг монумента, посвященного 550-летию Казахского ханства. Накануне здесь вырос юрточный городок. Белоснежное жилище кочевников установил каждый район, продемонстрировав давние народные традиции по обустройству юрты и законы степного гостеприимства. Гостей под звуки домбры встречали радушные хозяева, предлагая отведать национальные блюда за щедро накрытым дастарханом.

Угощение для земляков приготовили и предприниматели. Например, кондитерская «Мадлен» – чак-чак-великан, который все желающие могли отведать бесплатно. Его вес составил 550 кг, символизируя юбилей Казахского ханства. Кондитерам понадобилось 300 литров масла, 250 кг муки, 170 кг сахара, 170 кг меда, 4 000 яиц. Грандиозного чак-чака хватило на всех, хотя сладкоежкам и пришлось выстраиваться в очередь.

С Днем города шымкентцев поздравил аким Южно-Казахстанской области Бейбут Атамкулов. По традиции в этот день были озвучены имена горожан, которым присвоено звание «Почетный житель города Шымкента». По решению депутатов Шымкентского городского маслихата такой чести удостоены четверо: чемпионка мира по тяжелой атлетике Валида Искандерова, руководитель ОО «Гражданский альянс ЮКО» Жа­маблек Шарипбек, ректор Южно-Казахстанского гуманитарного института Гульшара Сапарбаева, руководитель медиахолдинга «Айғак» Дулат Абиш. Все они считают Шымкент не просто своим любимым городом, но и лучшим на земле.

Впрочем, признания в любви Шымкенту звучали повсеместно и многократно. Каждый район подготовил интересную и насыщенную концерт­ную программу. Театрализованное представление, знакомящее с историей казахской государственности и самобытными талантами юга, состоялось во Дворце торжеств «Туркестан». Праздничные мероприятия развернулись в этот день во всех четырех районах областного центра, во всех парках и скверах, на концертных площадках, позволив каждому шымкентцу проникнуться хорошим настроением и прочувствовать гордость за город, в котором он живет.