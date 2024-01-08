Город ремесленников появится в Туркестане

Фото: акимат Туркестанской области

Комплекс ремесленников, заложенный на территории культурно-духовного центра Туркестана, должен быть введен в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщил аким города Нурбол Турашбеков в ходе очередного объезда строительной площадки, где обсудил с подрядчиком вопросы модернизации работ.

В этом году Туркестан стал столицей туризма тюркских государств. В течение года в областном центре запланированы масштабные проекты с участием тюркских государств.

Согласно утвержденному эскизному проекту, в комплексе разместятся выставочный центр, гостиницы, кафе. Специализированные мастерские предложат более чем 20-ти мастерам.

Фото: акимат Туркестанской области