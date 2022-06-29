Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области

Горячее питание станет дороже

С 1 сентября повысится стоимость горячего питания в школах Карагандинской области.

В Карагандинской области всех учеников с 1-го по 4-й класс обеспечивают горячими обедами. В день на питание каждого школьника бюджет выделяет по 300 тенге. Родители считают, что это очень мало. Ведь в нынешнем году резко выросли цены на мясо, молоко, овощи и фрукты, которые должны входить в рацион ребенка. Поэтому члены общественного совета подняли вопрос об увеличении бюджетных расходов на горячее питание для школьников.

– Принято решение о том, что с 1 сентяб­ря, то есть с нового учебного года, оплата за горячее питание возрастет до 449 тенге на ребенка, – сообщила руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова. – Основная сумма расходов в бюджете уже заложена. Недостающий объем финансирования поступит в четвертом квартале.

Отметим, что по старым расценкам на горячие обеды для школьников в местном бюджете было заложено 4,5 млрд тенге. Эту сумму будут делить между двумя регионами в связи с образованием новой области Улытау.