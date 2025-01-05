Госучреждение задержало выплату автодорожному подрядчику на три года

Прокуратура региона посодействовала правосудию
Предприниматель взыскал 27 млн тенге неустойки с госоргана в Туркестане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области
«В марте 2019 года между ТОО «Дортстрой» и отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан был заключен договор о госзакупках на проведение работ по капитальному ремонту автодороги в городе.
Работы подрядчиком выполнены своевременно и сданы заказчику в ноябре 2020 года.
В связи с нарушением срока оплаты за выполненные работы на три года, ТОО «Дорстрой» обратилось в суд с иском о взыскании с заказчика неустойки», - говорится в сообщении прокуратуры.
Специализированным межрайонным экономическим судом Туркестанской области необоснованно отказано в иске из-за его необоснованности.
Однако, прокуратура области не согласившись с вынесенным решением, внесла апелляционное ходатайство, в результате с государственного учреждения в пользу предпринимателя взыскана неустойка в размере 27 млн тенге.