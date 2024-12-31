Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым

Торжественное собрание, посвященное юбилею ведущего вуза страны, состоялось в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая. Участие в нем приняли Государственный советник РК Ерлан Карин, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, аким Алматы Ерболат Досаев, иностранные гости, ректоры вузов, государственные и общественные деятели, профессорско-преподавательский состав, студенты, выпускники университета, а также представители зарубежных университетов – партнеров КазНУ.

Достижения и успехи ученых вуза были отражены на выставке инновационных проектов, которая наглядно продемонстировала научный потенциал, результаты проектов по нефтехимии, ІТ, медицине, искусственному интеллекту, биологии, физике, космическим технологиям и географии. А само мероприятие началось с показа исторического документального фильма «Farabi-90».

История вуза началась 15 января 1934 года, когда были зачислены первые 54 студента биологического и физико-математического факультетов. Сегодня среди выпускников университета – видные ученые, политики, предприниматели, общественные лидеры и представители культуры, которые оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие Казахстана.

Государственный советник Ерлан Карин зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства подчеркнул, что 90-летие КазНУ – это знаменательное событие для всей казахстанской науки и системы образования. Старейший университет страны является сегодня лидером международных рейтингов среди вузов Центральной Азии. Его выпускники вносят значительный вклад в развитие Казахстана.

«Казахский национальный университет – один из первых высших учебных заведений страны, ставший за эти годы центром фундаментальной науки и знаний. Он – кузница квалифицированных специалистов, сформировавший свои уникальные традиции. К своему юбилею учебное заведение пришло с большими достижениями. Выражаю искреннюю признательность коллективу университета, который приобщает студентов к науке и знаниям», – говорится в поздравлении Главы государства.

В своем выступлении Ерлан Карин также поздравил коллектив, студентов и выпускников со знаменательной датой. Он отметил, что университет находится под постоянным вниманием Главы государства. Два года назад учебному заведению был присвоен статус исследовательского вуза. По поручению Президента начался второй этап развития студенческого городка КазНУ, планируется построить новые общежития, учебные корпуса, инновационный центр.

– Студенческий городок, известный как КазГУград, имеет большое значение для страны. Его можно назвать брендом Алматы, символом целой эпохи, – сказал Ерлан­ Карин.

Напомним, на базе КазНУ успешно функционируют семь научно-исследовательских институтов, 140 научных лабораторий, 34 научных центра и две лаборатории коллективного пользования. В университете реализуется более 400 проектов на общую сумму 36 млрд тенге. В вузе установлен самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии, а также создан Центр инженерной компетенции по промышленной робототехнике и роботизации. Открыт и Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub, который станет площадкой для креативной индустрии, искусственного интеллекта и реализации стартапов.

Ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, поздравляя предподавателей и студентов, отметил, что юбилей университета имеет историческое значение не только для вуза, но и для всей страны. Он напомнил слова Президента Касым-Жомарта Токаева о приоритете науки и образования в современном мире. Именно эти две сферы могут служить процветанию нашей Родины.

Жансеит Туймебаев рассказал о результатах научно-исследовательской, инновационной деятельности вуза, о развитии университетского городка и планах. Сегодня в КазНУ работают 3 265 преподавателей и профессоров. Высшее учебное заведение занимает лидирующие позиции по количеству научных статей, опубликованных в высокорейтинговых международных журналах.

– Каждая шестая статья (17,4 процента), опубликованная в Scopus в 2024 году, принадлежит ученым КазНУ. Из 150 человек, получивших звание «Лучший преподаватель 2024 года», 24 процента – представители нашего университета, – подчеркнул ректор.

В ходе торжественной церемонии Ерлан Карин вручил государственные награды. Так, орденом «Барыс» I степени награжден ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит­ Туймебаев.­ Группе ученых вуза вручены ордена «Парасат»­ и «Құрмет».

Среди награжденных медалью «Ерен еңбегі үшін» – PhD, профессор, директор Научно-исследовательского центра лекарственных растений Жанар Женис. Она является руководителем четырех казахстанских проектов грантового финансирования, проекта коммерциализации и шести международных научных проектов. В 2022 году под ее руководством было открыто малотоннажное производство продукции на основе растительного сырья. Таким образом, профессор успешно совмещает научные исследования и их реализацию на практике.

Ряд молодых ученых в рамках мероприятия получили ключи от квартир. Награды лучшим преподавателям вручил и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Торжественное собрание завершилось концертной программой с участием ведущих артистов Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, а также студентов вуза-юбиляра.