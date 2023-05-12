Государство вернуло активы на 760 млрд тенге

Экономика
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12 мая в Генеральной прокуратуре Казахстана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

Фото: Kazpravda.kz

На заседании рассмотрены результаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также проведение параллельных финансовых расследований. 

«Правоохранительным органам поручили организацию эффективных параллельных финансовых расследований по делам, связанным с получением дохода с признаками отмывания средств. Это позволит наряду с установлением обстоятельств по основному преступлению выявить факты незаконного вывода имущества, легализации преступно нажитых денег», – проинформировали в ГП.

Комиссия указала на необходимость соблюдения интересов государства, учета арбитражных и иных рисков при возмещении ущерба по уголовным делам.

Генеральный прокурор Асылов обозначил перед членами комиссии исключительную важность качественного выполнения поручения президента страны по возврату активов, при этом отметив недопустимость вовлечения в орбиту расследований и проверок добросовестного бизнеса. 

«В целом на сегодня общими усилиями государству возвращено активов на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций.

Меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госорганами.

Верховный суд удовлетворил 24 протеста генерального прокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии.

К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения.

В другом случае постановление ВС позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса «Думан», – детализировали в надзорном органе.

Помимо этого, суды удовлетворили десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества. Среди них – производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое. 

Так, по решению суда в собственность АНПЗ возвратили 50% доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау.

А правоохранительные органы в рамках уголовных дел обеспечили возврат активов на общую сумму 620 млрд тенге, из них 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций.

В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество более чем на 100 млн долларов США.

Министерство финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскало более 100 млрд тенге налогов.

Министерство экологии и природных ресурсов в свою очередь наложило на компании ФПГ штрафы почти на 7 млрд тенге, а Агентство по защите и развитию конкуренции применило санкции на 4 млрд тенге.

Параллельно прокуроры возвратили более 460 тысяч гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или не используемых по целевому назначению.

«Также государству возращены доли в оптовом рынке Алматы, приобретенной по цене в 4 раза ниже рыночной, 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии», – озвучили примеры в ГП.

Для установления имущества за рубежом особое внимание уделяется взаимодействию с иностранными коллегами и международными организациями.

В апреле текущего года в Швейцарии подписано Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Казахстана и Базельским институтом управления. Входящий в состав данного Института Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире.

Работа в данном направлении продолжается.

«Комплекс мер в рамках деятельности комиссии будет приниматься до тех пор, пока экономические ресурсы не перестанут концентрироваться в руках узкого круга лиц и пока не появится честная конкуренция», – заявили в Генпрокуратуре.

 

 

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