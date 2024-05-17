Почти в 2 раза увеличится госзаказ на обучение в колледжах Казахстана

Образование
25
Гульмира Кунапия
корреспондент

Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников

Фото: Kazpravda.kz

В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тыс. мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Таким образом, число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тыс. человек.

«По поручению президента государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям за счет республиканского бюджета увеличен на 60 тыс. мест. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям», – отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Госзаказ увеличится по таким специальностям, как геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др.

На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.

Ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тыс. абитуриентов.

Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников, добавили в министерстве.

#обучение #колледж #госзаказ #абитуриенты

Популярное

Все
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Он был кумиром нашего детства
В программу 5-х Всемирных игр кочевников внесены очередные изменения
Универсальный полицейский
Женское предпринимательство обеспечивает 31,4% рабочих мест
«Сыртқа ілсең жарнама, ана тілін қорлама!»
Двадцать пятая весна любимого сада
Все о новом Законе «О государственных закупках»
Скажите мне, Киса, как художник художнику…
Яблони Сиверса радуют особым цветением
Первый казахстанско-китайский зерновой форум пройдет в Китае
Не по-человечески
Радиофармпрепараты для онкопациентов будут доставляться самолетами
Турнир Qazaqstan Barysy окончен
Алтынай Асылмуратова: «Астана Опера» – лучший академический театр оперы и балета в Казахстане
Указ Главы государства
Казахстан завоевал историческое серебро ЧА по спортивной гимнастике
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
Не уповай на Google – иди к врачу
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей

Читайте также

В столице на «Алтын белгі» претендуют около 300 школьников
В Казани открыли Центр Абая
Skills Enbek: казахстанцы могут бесплатно обучиться по Data…
Основное ЕНТ стартовало в 14-ти регионах Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]