Почти в 2 раза увеличится госзаказ на обучение в колледжах Казахстана

Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников

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В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тыс. мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Таким образом, число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тыс. человек.

«По поручению президента государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям за счет республиканского бюджета увеличен на 60 тыс. мест. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям», – отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Госзаказ увеличится по таким специальностям, как геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др.

На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.

Ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тыс. абитуриентов.

Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников, добавили в министерстве.