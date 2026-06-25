Говорить о безвозвратном «закате» классических медиа опрометчиво: Президент о ценности качественной журналистики

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В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы.

Президент напомнил, что в преддверии судьбоносного для всей страны события завершит свою работу VIII сессия Парламента.

«Я приму участие в совместном заседании палат: подведу итоги работы, проделанной в этот исторический период, и остановлюсь на основных целях и задачах нового этапа развития страны. Мы, народ Казахстана, как созидательная и прогрессивная нация, устремлены в будущее. Я твердо верю, что, укрепляя единство и солидарность, мы достигнем всех поставленных целей на этом масштабном пути», – сообщил Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, для успешной реализации своей в высшей степени ответственной миссии отечественные СМИ должны повышать собственную конкурентоспособность в международном медийном сообществе.