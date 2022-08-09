Гроза зажгла

В Восточном Казахстане грозовой разряд вызвал природный пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 42 га.

Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, 5 августа загорелись лес и сопки в Сарыбельском сельском округе Самарского района. Первыми борьбу с огнем начали пожарные подразделения Красногорского и Каиндинского лесничеств Самарского лесхоза. Следом на помощь прибыли два пожарных автомобиля из Усть-Каменогорска. В настоя­щее время пожар локализован, кромки нет, только отдельные очаги внутри горельника. Тушить приходится в труднодоступной скалистой местности, это затрудняет работу.

Как заверили чеэсники, угрозы лесному фонду, населенным пунктам, а также местным базам отдыха на Бухтарминском водо­хранилище нет. Всего на тушении задействовано 10 единиц техники, 100 человек.