Группу студентов-вымогателей задержали с поличным в Актобе

Злоумышленники дали признательные показания и водворены в ИВС, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Группу вымогателей задержали с поличным полицейские в Актобе, сообщает Polisia.kz.

«Сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области задержана преступная группа из числа молодых людей, являющихся студентами одного из учебных заведений, которые занимались вымогательством на территории областного центра. Подозреваемые, угрожая насилием, вымогали крупную сумму денег у студента колледжа», - говорится в сообщении.

Оперативниками после получения денежных средств с поличным задержаны подозреваемые. В отношении них проводится досудебное расследование по факту вымогательства, совершенное группой лиц.

За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС.