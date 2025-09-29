Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области криминальной полицией задержана преступная группа квалифицированных квартирных воров, которые на протяжении полугода осуществляли свою преступную деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

«Злоумышленники проникали в квартиру путем отжима и взлома пластиковых окон. Похищали золото, деньги и другие ценные вещи. Подозреваемые взяты под стражу. Проводится расследование», – сообщил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Жандос Батырбеков.

В министерстве добавили, что для защиты жилища МВД рекомендует предпринять меры по укреплению входных дверей и оборудованию охранными комплексами. Не рекомендуется выкладывать в социальных сетях информацию об имеющихся денежных накоплениях, ювелирных изделиях и местах их хранения.