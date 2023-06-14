Группу вымогателей задержали в Бурабае

В полицию доставлены 8 фигурантов, четверо из которых водворены в ИВС.

Фото МВД РК

В результате масштабной спецоперации в Щучинске пресечена криминальная деятельность группы молодых парней, занимавшейся вымогательством на территории Бурабайского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

"В ходе длительной разработки установлено, что фигуранты заставляли местных жителей, в основном молодых людей, оформлять денежные и товарные кредиты посредством мобильного банкинга, а в случае отказа, угрожали физической расправой", - говорится в информации.

Для сбора доказательственной базы проводились специальные оперативные мероприятия, в результате которых факты совершения вымогательства, грабежей, мошенничества и участие в криминальных разборках официально задокументированы и приобщены к уголовным делам.

В ходе спецоперации проведены обыски, изъяты мобильные телефоны фигурантов. По четырем фактам проводятся досудебные расследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство". В полицию доставлены 8 фигурантов, четверо из которых водворены в изолятор временного содержания.

Полицейские устанавливают всех пострадавших от незаконных действий задержанных.