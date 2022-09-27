Грядет цифровая трансформация

Социальный кошелек сделает распределение социальных выплат и адресной помощи прозрачным и безопасным.

В Послании Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд инициатив по дальнейшей цифровизации различных сфер. Первое, очень важное сообщение от Главы государства – это внедрение так называемого «регулирования с чистого листа».

Регулирование с чистого лис­та – это, по сути, выстраивание с нуля всей «регуляторики» для бизнеса, подразумевающее, что вместо «бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций будут утверждены новые компактные и понятные правила работы».

Фактически будут упрощены многие административные процедуры, ликвидированы ненужные промежуточные звенья для согласования. Государство перестанет запрашивать у населения и бизнеса данные, которые и так содержатся в ведомственных базах данных. И самое главное, это откроет новые возможнос­ти для IT-рынка, ибо появится возможность для реализации большого количества цифровых сервисов для граждан и бизнеса. То есть мы перейдем к созданию «Электронного правительства для бизнеса».

Второе: в своем Послании Президент обозначил запуск масштабных цифровых проектов. Это и модернизация налоговых систем, и запуск цифровой карты семьи, и введение социального кошелька, и развитие информационных систем, связанных с мониторингом и учетом земельных и иных ресурсов.

По сути, в каждой инициативе Главы государства «зашита» цифровизация и цифровая транс­формация.

Особо хочу отметить цифровую трансформацию социальной сферы. Это давно наболевший вопрос. Социальный кошелек сделает распределение социальных выплат и адресной помощи прозрачным и безопасным.

Социальный кошелек станет работать через банки второго уровня, но будет изолирован от основных счетов. А это значит, что к нему не окажется доступа у судебных исполнителей, счет нельзя арестовать, банки не смогут списать оттуда деньги, а налоговые органы – наложить взыскания.

На сегодняшний день назначение социальной помощи осуществляется по заявительному характеру, а социальный кошелек станет проактивным сервисом, при котором гражданам не надо будет собирать лишних документов.

Социальный кошелек – это вершина айсберга цифровой транс­формации социальной сис­темы, которая потянет за собой большие изменения и создаст спрос на новые дополнительные сервисы.

Третье: все реформы, связанные с ФНБ «Самрук-Казына», КТЖ и другими квазигосударственными компаниями, – это тоже большой запрос на цифровые решения.

Четвертое: то, что ждал весь IT-рынок, – развитие частного предпринимательства и сокращение госкапитализма. Это прямо must have для всей отрасли. В данную инициативу ложится и ликвидация холдинга «Зерде». Теперь нужно проанализировать и посмотреть на деятельность всех остальных ведомственных квазигосударственных IT-компаний, которые мешают честной конкуренции на рынке.

Пятое: кадровые вопросы, которые тоже очень актуальны для IT-отрасли. Здесь хочу обратить внимание на поручение Президента по развитию кадрового потенциала управленцев системы госуправления.

Сегодня не хватает офицеров по цифровой трансформации в госорганах. Их подготовкой и обучением нужно активно заниматься и привлекать опять-таки IT-компании и НПО. В этом очень заинтересованы все казахстанские айтишники, ведь чем выше будет уровень цифровых знаний госуправленцев, чем больше они будут понимать и разбираться в цифровой трансформации, тем более качественную цифровизацию госуправления и экономики мы получим на выходе.