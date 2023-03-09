Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время следствия – прокурор

Бывшая супруга Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время следствия. Об этом заявила в ходе предварительного слушания по уголовному делу в отношении нее представитель обвинения Альмира Кожахметова, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Адвокат подсудимой Асель Рабатова ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении подзащитной.

"Мы просим изменить меру пресечения, поскольку Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей мере пресечения в виде ареста. Она имеет троих детей, женщина, ей тяжело находится в полной изоляции. Имеет пятерых внуков на сегодняшний день, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства. Сатыбалды готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания, поэтому просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог", - отметила она.

Однако прокурор Альмира Кожахметова выступила с доводами против.

"Мера пресечения может быть изменена, если имеется основание, в настоящее время основания, послужившие бы причиной избранию в отношении подсудимой Сатыбалды (меры пресечения – прим. ред.) в виде заключение под стражей … обстоятельства для отмены или изменения не установлены, поскольку в ходе досудебного производства были факты, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу. Поэтому я считаю, что мера пресечения изменению не подлежит», - заявила она.

Напомним, что Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве.