Гуманизм без избытка Парламент 12 июня 2025 г. 1:30 2 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Мажилис проголосовал за проведение в стране амнистии в честь 30-летия Конституции фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Закон разработан парламентариями после поручения руководства страны обратить внимание на положение осужденных беременных женщин и женщин с маленькими детьми, озвученного на заседании Национального курултая. – Это очередная демонстрация акта гуманизма со стороны нашего государства в отношении людей, которые совершили ошибки, но раскаялись и своим поведением доказали, что встали на путь исправления, – сказал, представляя документ, депутат Абзал Куспан. Проектом закона, как и при амнистии, примененной в 2021 году, предлагается освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, а именно совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, а также лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие. Кроме того, под амнистию подпадают люди из социально уязвимой категории, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска. Также предлагается прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, и сокращение не отбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Между тем законопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается для лиц, осужденных за присвоение или растрату вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1⁄5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований. Другая новелла – установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений в рамках усиления борьбы с преступностью, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления. Согласно предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и 9 тыс. лиц, состоящих на учетах службы пробации. Всего будут амнистированы 15 тыс. человек. Из учреждений УИС выйдут на свободу ориентировочно 632 лица, а также 3,5 тыс. осужденных, состоящих на учете службы пробации, всего 4,1 тыс. лиц. – На последнем заседании рабочей группы по представлению депутатов – членов рабочей группы в ходе реализации акта амнистии освобождаются более 1 700 осужденных граждан, отбывающих последний год уголовного наказания с положительным поведением. Важно, что под действие закона подпадают 833 женщины, из них на освобождение – 109, а на сокращение срока – 724. – Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 15 статьи 476 Уголовно-процессуального кодекса окончательное решение о том, кто подпадет под амнистию, принимает суд индивидуально в отношении каждого осужденного. Кроме того, законопроектом на местные исполнительные органы возлагаются задачи по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Учитывая реалии настоящего времени, амнистия позволит оптимизировать государственные расходы – порядка 5 млрд тенге в год и улучшить условия содержания осужденных в учреждениях УИС за счет снижения нагрузки, – привел статистику Абзал Куспан. Между тем народных избранников беспокоит, что криминальная «кривая» после выхода осужденных из мест заключения пойдет вверх. В частности, депутат Юлия Кучинская интересуется, какие меры предпринимаются госорганами, чтобы предотвратить рецидив, обеспечить успешную ресоциализацию освобожденных граждан. Заместитель министра МВД Абай Кайырбеков рисовать оптимистичные картины не стал и признал, что риск имеется. Вся надежда на то, что из мест лишения свободы в основном освобождаются лица, которые исправились, и у них положительные характеристики. – Амнистия не распространяется на лиц, совершивших опасные преступления, и рецидивистов. Что касается контроля после освобождения, то все они будут поставлены на профилактический учет по мере прибытия. Также совместно с местными исполнительными органами будут приняты все меры по их трудоустройству и дальнейшей ресоциализации, – заверил Абай Кайырбеков. Депутата поспешил успокоить заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев. – За последние 10 лет в Казахстане наблюдается более чем двукратное сокращение преступлений, несмотря на то, что за это время было проведено несколько амнистий, и плюс не надо забывать, что каждый год у нас освобождаются несколько тысяч человек. Возврат тех, кто амнистирован, минимальный. Даже 5% не набирается, – уточнил Асет Чиндалиев. Депутата Ермурата Бапи по традиции беспокоит, чтобы наказания не смогли избежать коррупционеры и чтобы они не просочились в число амнистированных. – Не бывает большой или маленькой коррупции. Не существует «немного коррупции» или «полной коррупции». Как вы классифицируете эти деяния – как легкое или тяжкое преступление? – спросил мажилисмен. В свою очередь Абзал Куспан пояснил, что в статье 4 закона четко указаны ограничения, на которые не распространяется амнистия. – В частности, амнистия не применяется к преступлениям, связанным с коррупцией, вне зависимости от их категории. В настоящее время в местах лишения свободы находятся 624 человека, осужденных за коррупционные преступления. Ни один из них не подпадает под условия амнистии, – успокоил коллегу Абзал Куспан. В ходе обсуждения депутаты также подняли вопрос наказания так называемых закладчиков. Часть считает, что они действовали, не понимая последствий, и заслуживают смягчения наказания, часть апеллирует к статистике, согласно которой наркозависимых, особенно среди молодежи, становится больше в известной степени не без помощи тех самых закладчиков. По словам Абзала Куспана, закон не коснется всех осужденных за закладки, но наказание будет смягчено. Кроме того, напомнил он, в этом году для закладчиков уже была смягчена квалификация – если ранее их действия подпадали под категорию «особо тяжкое преступление, то теперь как «тяжкое». Подход к осужденным за это преступление будет дифференцированным: ужесточена ответственность для тех, кто организует и производит наркотики, а для закладчиков наказание будет смягчено. – В результате большинство из этих лиц теперь имеют возможность выйти условно-досрочно, либо получить более мягкое наказание. На сегодняшний день 415 человек, осужденных за «закладку», уже были освобождены. Еще более 2 000 осужденных имеют возможность освободиться, воспользовавшись новыми изменениями в законе. Во-вторых, при обсуждении вопроса амнистии для распространителей наркотиков большинство депутатов высказались против, – отметил депутат. Согласно повестке, Мажилис также согласился с поправками Сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации». В частности, предложено обязать операторов сотовой связи создать внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик, а также блокировать абонентские номера, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передавать информацию о них в антифрод-центр Национального банка. #мажилис #заседание