Закон разработан парламентариями после поручения руководства страны обратить внимание на положение осужденных беременных женщин и женщин с маленькими детьми, озвученного на заседании Национального курултая.

– Это очередная демонстрация акта гуманизма со стороны нашего государства в отношении людей, которые совершили ошибки, но раскаялись и своим поведением доказали, что встали на путь исправления, – сказал, представляя документ, депутат Абзал Куспан.

Проектом закона, как и при амнистии, примененной в 2021 году, предлагается осво­бодить осуж­денных за совершение преступ­лений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, а именно совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжес­ти, а также лиц, совершивших преступления средней тяжес­ти, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие. Кроме того, под амнистию подпадают люди из социально уязвимой категории, совершившие преступления средней тяжес­ти вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Также предлагается прекратить уголовные дела, в том чис­ле не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, и сокращение не отбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Между тем законопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается для лиц, осужденных за присвоение или растрату вверенного чужого имущества или мошенничест­во в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1⁄5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований. Другая новелла – установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений в рамках усиления борьбы с прес­тупностью, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.

Согласно предварительным расчетам, под действие амнис­тии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и 9 тыс. лиц, состоящих на учетах службы пробации. Всего будут амнистированы 15 тыс. человек. Из учреждений УИС выйдут на свободу ориентировочно 632 лица, а также 3,5 тыс. осуж­денных, состоящих на учете службы пробации, всего 4,1 тыс. лиц.

– На последнем заседании рабочей группы по представлению депутатов – членов рабочей группы в ходе реализации акта амнистии освобождаются более 1 700 осужденных граж­дан, отбывающих последний год уголовного наказания с положительным поведением.

Важно, что под действие закона подпадают 833 женщины, из них на освобождение – 109, а на сокращение срока – 724.

– Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 15 статьи 476 Уголовно-процессуального кодекса окончательное решение о том, кто подпадет под амнис­тию, принимает суд индивидуально в отношении каждого осужденного. Кроме того, законопроектом на местные исполнительные органы возлагаются задачи по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Учитывая реалии настоящего времени, амнистия позволит оптимизировать государственные расходы – порядка 5 млрд тенге в год и улучшить условия содержания осужденных в учреждениях УИС за счет снижения нагрузки, – привел статистику Абзал Куспан.

Между тем народных избранников беспокоит, что криминальная «кривая» после выхода осужденных из мест заключения пойдет вверх. В частности, депутат Юлия Кучинская интересуется, какие меры предпринимаются госор­ганами, чтобы предотвратить рецидив, обеспечить успешную ресоциализацию освобожденных граждан.

Заместитель министра МВД Абай Кайырбеков рисовать оптимистичные картины не стал и признал, что риск имеется. Вся надежда на то, что из мест лишения свободы в основном освобождаются лица, которые исправились, и у них положительные характеристики.

– Амнистия не распространяется на лиц, совершивших опасные преступления, и рецидивистов. Что касается контроля после осво­бождения, то все они будут поставлены на профилактический учет по мере прибытия. Также совмест­но с местными исполнительными органами будут приняты все меры по их трудоустройству и дальнейшей ресоциализации, – заверил Абай Кайырбеков.

Депутата поспешил успокоить заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

– За последние 10 лет в Казахстане наблюдается более чем двукратное сокращение преступлений, несмотря на то, что за это время было проведено несколько амнистий, и плюс не надо забывать, что каждый год у нас освобождаются несколько тысяч человек. Возврат тех, кто амнистирован, минимальный. Даже 5% не набирается, – уточнил Асет Чиндалиев.

Депутата Ермурата Бапи по традиции беспокоит, чтобы наказания не смогли избежать коррупционеры и чтобы они не просочились в число амнис­тированных.

– Не бывает большой или маленькой коррупции. Не существует «немного коррупции» или «полной коррупции». Как вы классифицируете эти деяния – как легкое или тяжкое преступление? – спросил мажилисмен.

В свою очередь Абзал Куспан пояснил, что в статье 4 закона четко указаны ограничения, на которые не распространяется амнистия.

– В частности, амнистия не применяется к преступлениям, связанным с коррупцией, вне зависимости от их категории. В настоящее время в местах лишения свободы находятся 624 человека, осужденных за коррупционные преступления. Ни один из них не подпадает под условия амнистии, – успокоил коллегу Абзал Куспан.

В ходе обсуждения депутаты также подняли вопрос наказания так называемых закладчиков. Часть считает, что они действовали, не понимая последствий, и заслуживают смягчения наказания, часть апеллирует к статистике, соглас­но которой наркозависимых, особенно среди молодежи, становится больше в известной степени не без помощи тех самых закладчиков.

По словам Абзала Куспана, закон не коснется всех осужденных за закладки, но наказание будет смягчено. Кроме того, напомнил он, в этом году для закладчиков уже была смягчена квалификация – если ранее их действия подпадали под категорию «особо тяжкое преступление, то теперь как «тяжкое». Подход к осуж­денным за это преступление будет дифференцированным: ужесточена ответственность для тех, кто организует и производит нар­котики, а для закладчиков наказание будет смягчено.

– В результате большинство из этих лиц теперь имеют возможность выйти условно-досрочно, либо получить более мягкое наказание. На сегодняшний день 415 человек, осужденных за «закладку», уже были освобождены. Еще более 2 000 осуж­денных имеют возможность осво­бодиться, воспользовавшись новыми изменениями в законе. Во-вторых, при обсуждении вопроса амнистии для распространителей наркотиков большинство депутатов высказались против, – отметил депутат.

Согласно повестке, Мажилис также согласился с поправками Сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации». В частности, предложено обязать операторов сотовой связи создать внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик, а также блокировать абонентские номера, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передавать информацию о них в антифрод-центр Нацио­нального банка.