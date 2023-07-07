Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске (фото)
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В Усть-Каменогорске 1 человек спасен и 80 эвакуировано из-за сильного задымления в многоэтажном доме, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Возгорание произошло 6 июля, в 23:08, в подвальном помещении многоэтажного жилого дома по улице Ломоносова. На площади 3 квадрата тлел мусор.
Едким дымом был окутан весь дом. Прибывшие пожарные незамедлительно начали проводить эвакуацию жителей. По лестничным маршам эвакуировано 80 человек, из них 15 детей. 85-летнюю пенсионерку вынесли на руках.
Огнеборцы при помощи дискореза вскрыли дверь подвала, ликвидировали тление и провели дымоудаление.
Причиной сильного задымления, как выяснилось, послужила непотушенная сигарета.
Жертв и пострадавших нет.