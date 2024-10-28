Гвардейцам вручили образовательные гранты

27 октября с. г. военнослужащим воинской части 5517 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированной в городе Уральск, были вручены специальные гранты в высшие учебные заведения Казахстана

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Эти гранты на получение высшего образования присуждаются солдатам, отличившимся в ходе боевой подготовки. На строевом плацу части им торжественно вручили сертификаты от Министерства обороны РК.

Стоит отметить, что обладатели данных сертификатов в дальнейшем смогут поступить в престижные вузы страны без прохождения Единого национального тестирования. Своими впечатлениями поделился обладатель гранта – рядовой Маргулан Оразбеков. Он поступает Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби.

- Благодаря программе “Срочник.2” я получил возможность поступить в высшее учебное заведение, о котором мечтал с ранних лет. Отдельная благодарность моим командирам, которые помогали в становлении как защитника Родины и делились своим опытом, - говорит будущий студент рядовой Оразбеков.

Как отметили в воинской части, для получения сертификата требуются несколько критериев.

- Согласно действующему регламенту командиры взводов, рот ведут журналы боевой подготовки, где учитываются результаты выполнения нормативов, учет дисциплинарных проступков солдата. На их основе ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам обучения. Все данные фиксируются на электронной платформе, - рассказал заместитель командира части майор Даурен Рахимбеков.

После торжественного вручения сертификатов обладатели образовательных грантов сделали памятные фото и выразили благодарность командованию воинской части.