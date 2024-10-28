Гвардейцам вручили образовательные гранты

Статьи
95

27 октября с. г. военнослужащим воинской части 5517 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированной в городе Уральск, были вручены специальные гранты в высшие учебные заведения Казахстана

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Эти гранты на получение высшего образования присуждаются солдатам, отличившимся в ходе боевой подготовки. На строевом плацу части им торжественно вручили сертификаты от Министерства обороны РК.

Стоит отметить, что  обладатели данных сертификатов в дальнейшем смогут поступить в престижные вузы страны без прохождения Единого национального тестирования. Своими впечатлениями поделился обладатель гранта – рядовой Маргулан Оразбеков. Он поступает Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби.

-   Благодаря программе “Срочник.2” я получил возможность поступить в высшее учебное заведение, о котором мечтал с ранних лет. Отдельная благодарность моим командирам, которые помогали в становлении как защитника Родины и делились своим опытом, - говорит будущий студент рядовой Оразбеков.       

Как отметили в воинской части, для получения сертификата требуются несколько критериев.

-   Согласно действующему регламенту командиры взводов, рот ведут журналы боевой подготовки, где учитываются результаты выполнения нормативов, учет дисциплинарных проступков солдата. На их основе ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам обучения. Все данные фиксируются на электронной платформе, - рассказал заместитель командира части майор Даурен Рахимбеков.       

После торжественного вручения сертификатов обладатели образовательных грантов сделали памятные фото и выразили благодарность командованию воинской части.

#Образование #грант #Нацгвардия

Популярное

Все
Сколько иностранцев работает в Казахстане
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Социологи изучили, какие семьи становятся богаче
В Атырау горел ТРЦ
Сразу семь двойняшек появилось на свет в один день в Казахстане
Какие спортивные соревнования пройдут на этой неделе
Чиновников наказали за срыв отопительного сезона в Сарани
Сколько денег на счету спецгосфонда
Токаев поздравил президента Чехии с Днем Независимости
Еще четыре нарколаборатории выявили в Казахстане за 3 дня
Многоэтажку и крупный центр культуры построят на возвращенные государству деньги
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
Обновлен список незаконных интернет-казино
В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей
Мади Такиев возглавил Казахстанскую федерацию волейбола
Мелания Трамп произвела фурор, выступив на предвыборном митинге мужа в Нью-Йорке
На большей части Казахстана ожидаются осадки
Гвардейцы в Астане поздравили ветерана войск правопорядка с юбилеем
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Чеченка с казахской душой
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
Этот день изменил судьбу
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
В столице усилены меры в местах массового пребывания молодежи
Какой должна быть новая концепция национальной истории
В Астане появились новые места для досуга
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям
Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе
Новый мост в ВКО сможет пропускать до 80 000 автомобилей в сутки
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров

Читайте также

Министр обороны назначил победителя турнира «Қазақстан бары…
Гвардейцы в Астане поздравили ветерана войск правопорядка с…
Академия Нацгвардии МВД – территория дружбы
Более 200 гвардейцев были награждены в честь праздника

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]