Гвардейцы активно борятся с паводками

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В городе Петропавловске к работе подключились военнослужащие воинской части 6637 регионального командования «Орталық». С начала марта около 60 солдат этой части задействованы в селе Тепличное, где они подготовили более 7 000 мешков с песком и возвели искусственные заграждения для защиты населенного пункта.

Кроме того, около 100 военнослужащих воинской части 6697, дислоцированной в Костанае, оказывают помощь в ликвидации последствий паводка в Аркалыке, Тургайском районе и селе Акколь. Они уже соорудили защитные барьеры от воды из более 10 000 мешков с инертными материалами.

Также 60 военнослужащих воинской части 5546 и 34 специалиста областного департамента по чрезвычайным ситуациям непрерывно проводят берегоукрепительные работы в селе Миялы района Қызылқоға. Основная задача — предотвращение разлива реки и минимизация угрозы подтоплений.

Военнослужащие и сотрудники МЧС активно укрепляют дамбы в районе моста на окраине района, где существует высокая вероятность разлива реки.

Работы ведутся в две смены: одна группа наполняет мешки песком, другая укрепляет береговую линию. На сегодняшний день уже уложено 6 500 мешкотар и проведены мероприятия по предотвращению подтоплений. Вся работа находится под строгим контролем местных органов власти и компетентных служб.

Стоит отметить, что для личного состава были организованы пункты питания и обогрева, а местные жители выразили благодарность командованию Национальной гвардии за оперативную помощь.

Помимо возведения защитных заграждений, военнослужащие Национальной гвардии обеспечивают меры безопасности в подтопляемых районах. Они оказывают помощь жителям, чьи дома оказались под угрозой затопления, и предпринимают все возможные действия для защиты граждан и их имущества.