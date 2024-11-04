Гвардейцы спасли 3-х летнюю девочку в Туркестане

Военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК спасли жизнь 3-летней девочки, у которой случился судорожный приступ прямо в автомобиле

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Инцидент произошел 1 ноября около 14.00 часов у одного из магазинов по улице Кудайбергенова. Ситуация развернулась внезапно: с автомобиля марки «Volkswagen» выбежал мужчина с маленькой девочкой на руках и в панике обратился за помощью к прохожим. Не раздумывая, на помощь пришли гвардейцы, находившиеся неподалеку. Рядовой Нурболат Сейсенбеков оценив ситуацию незамедлительно приступил к оказанию первой медицинский помощи, а в это время сержант Жанболат Дуйсенбай вызвал карету скорой помощи.

Своевременно оказанная первая медицинская помощь, позволила стабилизировать состояние девочки до прибытия скорой помощи. Профессионализм и решительность военнослужащих сыграли ключевую роль в стабилизации состояния ребенка.

"Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша работа и наша ответственность", — подчеркнул рядовой Нурболат Сейсенбеков.

Семья девочки выразила глубочайшую благодарность военнослужащим за их оперативные действия и профессионализм. "Мы не знаем, что бы сделали без них. Они – настоящие герои", — сказала мать девочки.

Позже родители спасенной девочки прибыли в 3 батальон оперативного назначения воинской части 6506 дислоцированной в городе Туркестан для того чтобы лично поблагодарить военнослужащих за их мужество и героизм.

Этот инцидент стал ярким примером мужества и самоотверженности, показывая, как важно быть готовым помочь в трудные моменты. Нацгвардия РК о очередной раз продолжает подтверждать свою преданность служению народу и защиту жизненно важных ценностей.