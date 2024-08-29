Гвардейцы вернули пропавшего ребенка сестре

Фото: пресс-служба РкГ «Орталық» НГ РК

28 августа текущего года патрульная группа воинской части регионального командования «Орталык» Национальной гвардии Республики Казахстан во главе с рядовым Кабдыбековым Олжасом обеспечивали общественную безопасность.

Примерно в 19:20 времени неизвестная гражданка подошла к военнослужащим и сообщила о потере брата. После получения информации гвардейцы не задерживаясь, приступили к поиску пропавшего гражданина. В скором времени в 19:43 гвардейцы нашли пропавшего гражданина и вернули его сестре. В свою очередь, сестра ребенка выразила благодарность военнослужащим.