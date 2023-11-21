Гвардейцы вернули жителям Астаны утерянные смартфоны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Так, 19 ноября около 21:10 часов при несении службы в районе «Алматы» начальник войскового наряда рядовой Жәнібек Қабыл вместе с патрульным Амилем Нұрланұлы обнаружили телефон марки «IPhone 6». О находке немедленно было доложено старшим начальникам.

- Как только мы приступили к поиску на смартфон поступил звонок от хозяйки смартфона. Позднее она по указанному нами местоположению прибыла на место находки. В ходе беседы мы удостоверились, что смартфон принадлежит ей и вернули пропажу, - рассказывает рядовой Жәнібек Қабыл.

Женщина поблагодарила гвардейцев за бдительное и честное несение службы.

В тот же день в 21:30 часов во время несения патрульно-постовой службы в столичном районе «Алматы» войсковой наряд в составе начальника - рядового Нұрғазы Аязбиева и патрульных - рядовых Аманжола Ашықбай и Нуржана Амантай заметили на асфальте «IPhone» 13-ой модели. О находке доложили начальнику патрульной группы.

Спустя 5 минут владелец смартфона совершил звонок и пришел в указанное гвардейцами место. Молодой человек выразил благодарность солдатам и их командирам.