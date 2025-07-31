Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК впервые в истории завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию, передает корреспондент Kazpravda.kz
Турнир проходил в Грузии и собрал сильнейшие команды планеты. В командных соревнованиях по шпаге казахстанские гвардейцы совершили настоящий спортивный прорыв.
В поединке за третье место сборная Казахстана одержала уверенную победу над многократными чемпионами — сборной Франции. Итоговый счёт матча — 45:31 в пользу казахстанцев.
На пути к пьедесталу гвардейцы показали мастерство и стойкость, одолев соперников из России, Китая и Италии. В полуфинале казахстанцы встречались с Японией и, несмотря на шестикратное преимущество по уколам, уступили в драматичной концовке — как и месяцем ранее в финале чемпионата Азии.
В состав команды вошли военнослужащие Национальной гвардии:
Лейтенант Эльмир Алимжанов — старший инструктор по спорту;
Ефрейтор Руслан Курбанов — старший инструктор по спорту;
Ефрейтор Вадим Шарлаимов — старший специалист, старший инструктор по физической подготовке и спорту;
А также Кирилл Проходов.