Гвардейцы взяли бронзу на ЧМ по фехтованию

Спорт
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК впервые в истории завоевали бронзу чемпионата мира по фехтованию, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Турнир проходил в Грузии и собрал сильнейшие команды планеты. В командных соревнованиях по шпаге казахстанские гвардейцы совершили настоящий спортивный прорыв.

В поединке за третье место сборная Казахстана одержала уверенную победу над многократными чемпионами — сборной Франции. Итоговый счёт матча — 45:31 в пользу казахстанцев.

На пути к пьедесталу гвардейцы показали мастерство и стойкость, одолев соперников из России, Китая и Италии. В полуфинале казахстанцы встречались с Японией и, несмотря на шестикратное преимущество по уколам, уступили в драматичной концовке — как и месяцем ранее в финале чемпионата Азии.

В состав команды вошли военнослужащие Национальной гвардии:

Лейтенант Эльмир Алимжанов — старший инструктор по спорту;

Ефрейтор Руслан Курбанов — старший инструктор по спорту;

Ефрейтор Вадим Шарлаимов — старший специалист, старший инструктор по физической подготовке и спорту;

А также Кирилл Проходов.

#Казахстан #Нацгвардия #Грузия #фехтование

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