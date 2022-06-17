Хлопок газа произошел во дворе больницы в Шымкенте

Хлопок газа произошел на территории больницы в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.

Во дворе областной клинической больницы по улице Майлы кожа Аль-Фарабийского района Шымкента под навесом площадью 20 кв. м в баллоне, где хранился углекислый газ, произошел сильный хлопок, без возгорания.

На пульт управления 101 Департамента по ЧС города сообщение поступило 17 июня в 13:04.

Вызов на место происшествия по высшему рангу не подтвердился. Пострадавших и погибших нет.

На месте происшествия были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц техники службы пожаротушения ДЧС Шымкента.