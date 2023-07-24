Хлопок газбаллона произошел в квартире многоэтажки в Алматинской области

В Алматинской области при пожаре спасли 5 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Скриншот с видео пресс-служба ДЧС Алматинской области

23 июля в селе Отеген батыр Илийского района из-за хлопка газового баллончика на 3-м этаже 5-этажного дома загорелся балкон. Огонь частично перешел на кухню и охватил площадь 3 квадратных метра.

Пожарные ДЧС области с помощью звена газодымозащитной службы и спасательного колпака спасли с 4-го и 5-го этажей 5 человек. Еще пятеро жильцов эвакуировались сами.