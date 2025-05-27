Хоргос: не по рельсам, так по воздуху

Экономика
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В сухом порту близ границы с Китаем идет строительство десяти железнодорожных и одного отцепочного пути для текущего ремонта, сортировки, формирования и хранения вагонов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», строительство начато с учетом ежегодного роста в пределах 30% грузопотока контейнерных поездов на терминале международного государственного стыкового пункта железнодорожной станции Алтынколь. Расширение системы железнодорожных тупиков и разъездов позволит терминалу заблаговременно формировать составы, осуществлять текущий ремонт вагонов и готовить их под погрузку.

Напомним: сухой порт KTZE-Khorgos Gateway – это мультимодальный логис­тический хаб. Его терминал, построенный в 2015 году по госпрограмме «Нурлы жол – Путь в будущее» на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», оборудован новейшей техникой, автоматизированной системой управления терминальной работой TOS-KG. Объект располагает собственной железнодорожной станцией Промышленная, а также контейнерным двором.

На территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и МЦПС «Хоргос» в области Жетысу осуществлено уже около 30 проектов, до конца 2027 года планируется завершить еще 79 общей стоимостью 1,1 трлн тенге, создать свыше девяти тысяч рабочих мест.

По данным областного акимата, СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» географически выгодно расположена на пересечении важных маршрутов из Китая и Юго-Восточной Азии в страны СНГ и Европы. В состав СЭЗ входят сухой порт, логистическая и индустриальная зоны общей площадью около 5 тыс. га.

Что касается сухого порта KTZE-Khorgos Gateway, то это ключевой инфра­структурный объект площадью почти 103 гектара, являющийся своеоб­разной альтернативой морским логистическим хабам. И да, это единственный терминал в Казахстане, на балансе которого имеется свое железнодорожное хозяйство.

Еще один крупный проект, осуществляемый на территории СЭЗ, связан со строительством индустриального парка «Казахстанско-китайский международный промышленный город» площадью 1 000 гектаров с созданием более двух тысяч рабочих мест. Со временем на территории свободной экономической зоны запланировано строительство грузового и пассажирского аэропорта ТОО «Skyhansa» стоимостью 250 млрд тенге.

#строительство #Хоргос

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