Храбрость гвардейцев не знает границ

Статьи
75

Мужество военнослужащих проявляется во многих аспектах и в различных ситуациях. Во время боевых действий они часто демонстрируют выдающиеся способности, храбрость и самоотверженность, рискуют своей жизнью ради спасения товарищей и мирных жителей. Однако мужество также проявляется и в повседневных ситуациях

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Всеми вышеперечисленными качествами обладает и военнослужащий воинской части 3517 регионального командования «Орталық» сержант взвода Ислам-Али Жапар, который в минувший понедельник оказался в ситуации, где нужно было спасать человека.

Со слов Ислама он шел по улице с девушкой, когда заметил двух мужчин лет 30-35 около торгового центра «Казахстан», которые были в нетрезвом состоянии и ругались. Завязался конфликт, в ходе него один из них ударил другого по лицу. Затем достал нож и нанес удар в правое бедро.

- Я сразу же позвонил 103, а затем 102. Всё было как на автомате. Преступника я скрутил и задержал сам для дальнейшего разбирательства с сотрудниками полиции. Пострадавшему оказал первую медицинскую помощь - снял свой брючный ремень, перевязал и затянул его ногу чуть выше раны, до тех пор, пока кровь не остановилась. Вижу, человек побледнел, проверил - пульса нет. Начал делать массаж сердца. В этот момент пострадавший сделал глубокий вдох и мог ещё некоторое время дышать. По приезду бригады неотложной медицинской помощи стало ясно, что спасти его не удалось. Он скончался на месте, - рассказал 21-летний гвардеец.

Отметим, что не каждый человек помог бы в такой ситуации. Но мужество и неравнодушие военнослужащего Национальной гвардии МВД РК должно вдохновлять и служить примером мужества и стойкости для других.

#казахстан #Нацгвардия

Популярное

Все
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
В Атырауской области спасено почти 1, 3 млн штук молоди рыб
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии
Паралимпийские игры: итоги второго дня состязаний
Токаев поздравил короля Малайзии с Днем независимости
Паралимпиада: расписание на субботу
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА
В Алматы курсанты приняли присягу перед отъездом за рубеж
Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов
Трамп назвал Камалу Харрис дефективной
Как начнется новый учебный год в Казахстане
US Open: Джокович проиграл 28-й ракетке мира
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника

Читайте также

Гвардейцы Талдыкоргана оказали первую помощь
Вдоль красавицы Ульбы
В спорткомплексе есть все
Гарант стабильности и процветания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]