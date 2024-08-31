Храбрость гвардейцев не знает границ

Мужество военнослужащих проявляется во многих аспектах и в различных ситуациях. Во время боевых действий они часто демонстрируют выдающиеся способности, храбрость и самоотверженность, рискуют своей жизнью ради спасения товарищей и мирных жителей. Однако мужество также проявляется и в повседневных ситуациях

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Всеми вышеперечисленными качествами обладает и военнослужащий воинской части 3517 регионального командования «Орталық» сержант взвода Ислам-Али Жапар, который в минувший понедельник оказался в ситуации, где нужно было спасать человека.

Со слов Ислама он шел по улице с девушкой, когда заметил двух мужчин лет 30-35 около торгового центра «Казахстан», которые были в нетрезвом состоянии и ругались. Завязался конфликт, в ходе него один из них ударил другого по лицу. Затем достал нож и нанес удар в правое бедро.

- Я сразу же позвонил 103, а затем 102. Всё было как на автомате. Преступника я скрутил и задержал сам для дальнейшего разбирательства с сотрудниками полиции. Пострадавшему оказал первую медицинскую помощь - снял свой брючный ремень, перевязал и затянул его ногу чуть выше раны, до тех пор, пока кровь не остановилась. Вижу, человек побледнел, проверил - пульса нет. Начал делать массаж сердца. В этот момент пострадавший сделал глубокий вдох и мог ещё некоторое время дышать. По приезду бригады неотложной медицинской помощи стало ясно, что спасти его не удалось. Он скончался на месте, - рассказал 21-летний гвардеец.

Отметим, что не каждый человек помог бы в такой ситуации. Но мужество и неравнодушие военнослужащего Национальной гвардии МВД РК должно вдохновлять и служить примером мужества и стойкости для других.