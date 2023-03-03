Хранители истории

Мудрецы говорят: «Нет ничего более постоянного, чем временное». Так и история этого уральского музея, известного сегодня далеко за пределами Казахстана, началась с временной краеведческой выставки. Основателем музея была Наталья Сладкова, ставшая на долгие годы для него настоящим ангелом-хранителем.

– С Натальей Акимовной мы общались еще со школы, – рассказывает историк, один из учредителей музея, с самого начала возглавивший его работу Геннадий Мухин. – Помню, девчонкой она мечтала, что когда-нибудь у нее будет самый большой в стране книжный магазин. Что было задумано – исполнилось. В 90-е под ее руководством в Уральске появился книжный магазин «Оптима». В те годы такого не было ни в Алматы, ни в Астане. Выкупила для этого старинное здание, приобретя для его прежних жильцов благоустроенные квартиры. Когда не стало хватать места, сделала пристройку, заказала мебель для нового торгового зала. Заказ должен был быть готов через две недели. Я частенько заходил к ней поговорить, посмотреть новинки. Наталья Акимовна, зная мои увлечения, предложила организовать в пустовавшем пока зале временную краеведческую выставку. У меня было несколько коллекций, в том числе старинных открыток с видами Уральска. Мы задумали сделать их увеличенные копии и для сравнения показать, как выглядят эти здания, площади, улицы сегодня. Для этого с сыном Натальи Акимовны Иннокентием Брындиным три дня колесили по городу, фотографировали. К организации выставки подключились человек десять краеведов, которые принесли свои коллекции орденов, медалей, значков, монет и много другого. В их числе Сергей Алексеевич Калентьев, Александр Зотович Курлапов, Александр Петрович Ялфимов, Алексей Геннадиевич Чистяков, Сергей Николаевич Литвинов.

17 января 2003 года на открытие выставки пришли 150 человек. В основном это были краеведы, историки, писатели, журналисты, преподаватели вузов, общественные деятели. Владельцы коллекций в тот день просто стояли у витрин, отвечая на вопросы гостей о наиболее интересных своих экспонатах. Вечером выставку посетил первый консул РФ в Уральске. Этим визитом и началось тесное сотрудничество с российским консульством, за эти годы организовано множество совместных мероприятий, реализован ряд проектов. К слову, «Старый Уральскъ» – единственный музей в Казахстане, получивший в мае 2018 года благодарность, подписанную президентом РФ Владимиром Путиным за большой вклад в сохранение российской культуры и исторического наследия.

На второй день работы выставки пришла пожилая женщина и со словами «Вот вам, сынки» вручила ее организаторам старинный чайник, редкий, середины XIX века. Он и стал первым подаренным экспонатом будущего музея. С того дня ежедневно уральцы что-то приносили в дар, кто – открытку, кто – монетку, кто – вазочку, кто – чемодан, будто желая поделиться самым сокровенным и сохранить это сокровенное для потомков. Так и несут по сей день.

Две недели, отведенные на выставку, прошли, а поток желающих ознакомиться с ее экспонатами только усиливался. О краеведческой выставке уральцы узнавали из газет, по «сарафанному» радио. Приходили семьями, целыми группами из школ, колледжей, вузов. Энтузиасты-экскурсоводы порой в день проводили по пять экскурсий, до срыва голоса. Новая мебель для магазина пылилась на складе месяц, второй. За это время число экспонатов увеличилось в два раза. Народ все шел. Тогда Наталья Акимовна сказала: «Быть музею».

Практически сразу уральцы окрестили новый музей народным, потому что все экспонаты собраны и подарены жителями и гостями Уральска. Кроме того, здесь все бесплатно: посещение, экскурсии, консультации. Чтобы хоть как-то юридически оформить новый очаг культуры, в 2005 году на базе музея был образован общественный культурно-просветительский фонд «Старый Уральскъ». За эти годы в музее собрано более 32 тыс. экспонатов, связанных с историей Уральска и его окрестностей: археологические находки, предметы быта, мебель, одежда, посуда, картины, иконы и церковная утварь, личные вещи знаменитых земляков… Экскурсии и мероприятия музея посетили почти 250 тыс. человек.

Самым древним экспонатом является скифский бронзовый котел VI–V века до н. э., найденный в окрестностях села Улкен Енбек Акжаикского района ЗКО. Часть экспонатов со временем оформляется в тематические экспозиции. Недавно собраны на отдельных стендах все наконечники стрел, а также старинные столовые приборы. Начата новая экспозиция по уральским купцам, запланировано издание по этой теме книги.

Чтобы узнать назначение некоторых экспонатов, приходится прибегать к помощи Интернета. Однако остаются и настоящие музейные загадки. Мой экскурсовод вертит в руках небольшую металлическую штуковину. Я тоже теряюсь в догадках: что это – безделушка, детская игрушка или необходимый предмет быта наших предков? А каково молодому поколению?! Пожалуй, музей остался единственным местом, где можно воочию увидеть некоторые вещи, которыми пользовались в быту их деды и прадеды.

– Используем практически каждый сантиметр площади. Но все выставить невозможно, часть экспонатов хранится в фонде, – говорит Геннадий Леонидович. – Стараемся периодически обновлять экспозиции, организовываем тематические выставки, в том числе и выездные. Например, проводили выставки фарфора, елочных игрушек. Планируем в ближайшее время устроить выставку музыкальных инструментов на базе мемориального музея Михаила Шолохова в райо­не Байтерек.

История города, быт его жителей отражены и в картинах художников. Среди них много полотен уроженца Уральска Сергея Сайбеля. Сейчас он живет под Самарой, но в его работах заметно, насколько тесная духовная связь с корнями, с родным Приуральем.

Макеты храмов, поражающие своей точностью, проработкой малейших деталей, сделаны уральцем Василием Кузьмичем Ковалевым.

– До революции в Уральске действовали 17 церквей, 4 мечети, синагога и кумирня. В 30-е годы, когда началась борьба с религией, большинство церквей разрушили. Изображения всех, кроме одной, есть. Наши дети и внуки хотя бы должны знать, как они выглядели. Но это очень дорогой проект. Благодаря спонсору, нашей землячке, в музее очередное пополнение данной экспозиции – макет церкви Николая Чудотворца. Она была построена в 1862 году на западной окраине города, на берегу реки Чаган, поэтому ее еще называют «Никола на Чагане», – рассказывает Геннадий Мухин.

У каждого экспоната своя история. История простой уральской семьи или известной личности, оставившей заметный след в летописи края. Вот личный стул Михаила Шолохова. А это стол ученого-лингвиста, исследователя этнографии уральского казачества, составителя «Словаря говоров уральских (яицких) казаков» Нестора Малечи, его печатная машинка, книги, приспособление, чтобы писать, не вставая с кровати. Мебель семьи врача Семена Журавлева. Сын казака, он получил образование в Саратовском университете. Местный скотопромышленник Овчинников выплачивал ему стипендию. После Октябрьской революции Журавлев стал одним из организаторов системы здравоохранения в области. Частыми гостями в его доме бывали такие знаменитые писатели, как Аркадий Гайдар, Валерий Правдухин, Лидия Сейфуллина, Борис Емельянов. Эти истории могут часами рассказывать гостям музея Геннадий Мухин и хранитель русского казачьего языка, писатель, лауреат множества литературных премий Александр Ялфимов. Пожалуй, по этим рассказам можно стократ полнее узнать, чем и как жили наши предки. И вот уже совсем другими глазами смотришь на старые здания Уральска, ищешь в библиотеках и Интернете информацию об именитых уральских фамилиях, ключевых событиях.

С первого дня своего образования музей стал своеобразной культурной гостиной. Журналист и писатель Николай Чес­ноков назвал его душой Уральска. Пару раз в месяц, а то и чаще, здесь собирались писатели, художники, путешественники, устраивали презентации книг, выставки картин, творческие вечера. В разные годы гостями музея становились видные общественные и политические деятели Казахстана, России, Израиля, Франции, Индии, ученые. Большинство из них стали добрыми друзьями «Старого Уральска». В числе гостей – потомки лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова и писателя Льва Толстого. За 20 лет «Старый Уральскъ» установил тесные партнерские связи с музеями и общественными организациями ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. К слову, в настоящее время готовится к изданию книга Александра Ялфимова на французском языке, а на польском языке – его рассказ об уральских казаках и татарах.

Множество мероприятий, посвященных традициям уральских казаков, деятелям культуры Казахстана, государственным и народным праздникам, проводятся совместно с библиотеками или музеями, творческими коллективами. Так, в прошлом году организован международный телемост, инициатором проведения которого стало православное духовенство Австралии. Дело в том, что последнему атаману уральского казачьего войска после поражения в Граж­данской войне с частью казаков отдельной Уральской армии удалось уйти за границу. После долгих скитаний они нашли пристанище в городе Брисбен в Австралии. Там в 1923 году казаки заложили первую православную церковь. В рамках празднования столетия этой церкви говорили об истории казачества, традициях православия. От российской стороны в телемосте приняли участие сотрудники Оренбургского областного музея, от США выступил Николай Микушкин, уроженец Уральска. Одна из тем его творчества – изображение уральских церквей, которые сохранились лишь на фото.

В декабре на базе музея про­шло мероприятие, посвященное 35-летию ансамбля казачьей песни. В небольшом концерте приняли участие шесть уральских творческих коллективов, в репертуаре которых есть казачьи песни.

Практически все эти годы музей шефствует над ветеранами Уральска, участниками Великой Отечественной войны. Раньше они часто собирались на чаепития и душевные разговоры. А какие новогодние утренники здесь устраивались для детей с красавицей елкой под самый потолок, с театральными представления­ми и самыми лучшими подарками!

В числе самых ценных экспонатов музея – дореволюционные фотографии и старинные книги. Причем фонд музейной библиотеки постоянно пополняется. В издательстве «Оптима», которое возглавляла Наталья Сладкова, и благодаря выделяемым ею средствам увидели свет 90 книг по краеведению и истории города в серии «Уральская библиотека». Первая книга «Лицо старого Уральска» вы­шла уже к открытию музея. Она представляет коллекцию старинных открыток с описанием. Составитель – Геннадий Мухин. За эти годы книга дополнялась и переиздавалась пять раз. В серии «Уральская библиотека» были выпущены репринтные издания Иосафа Железнова, Никиты Савичева, Николая Бородина, «Слова назидания» Абая, а также книги современных уральских авторов: Тамары Шабарениной, Александра Ялфимова, Галины Гурьевой, краеведов Александра Курлапова, Владимира Кутищева и многих других.

При поддержке Уральской епархии совместно с библиотекой имени Хамзы Есенжанова и генеральным консульством России в Уральске был реализован проект «Литературное Приуралье: мозаика имен и лиц». Это цикл видеожурналов о поэтах и писателях нашего края.

Краеведы, учредители фонда «Старый Уральскъ» многие годы проводят огромную работу по сохранению историко-архитектурного наследия города. Сколько было жарких споров, доходивших до судов, чтобы оставить прежние названия улицам города, сколько раз собирались сходы, чтобы спасти от разрушения или реставрации на современный, обезличенный лад старинных зданий и сооружений. Так, к примеру, несколько лет назад нашлись «умники», решившие сдать старый железнодорожный мост, памятник истории, на металлолом. Общественники отстояли.

Благодаря деятельности фонда «Старый Уральскъ» в областном центре появился первый и единственный памятник уральскому казаку, известному бытописателю, автору гимна уральских казаков, другу великого казахского композитора Курмангазы, художнику, поэту, журналисту «Уральских войсковых ведомостей» Никите Федоровичу Савичеву. Бюст установлен в одноименном сквере на улице, которая также с недавних пор носит имя знаменитого земляка. Кроме того, по инициативе музея в городе установлены четыре мемориальные доски: филологу-фольклористу, историку, библиографу, писателю Евгению Коротину, ученому-краеведу Николаю Щербанову, краеведу, журналисту, писателю, лауреату международной литературной премии им. М. Шолохова Николаю Чеснокову, а также основательнице музея «Старый Уральскъ» Наталье Сладковой.

Теплые слова благодарности звучалие на вечере, посвященном юбилею музея, были адресованы энтузиастам-учредителям, тем, кто последние 20 лет ежедневно и безвозмездно отдает свое время, силы и средства, по крупицам собирая и сохраняя нашу историю, прошлое родного Уральска. Трехсот мест в зале драмтеатра имени Н. Островского было слишком мало, чтобы вместить всех тех, для кого двадцатилетие музея стало личным праздником, кто чувствует сопричастность к этому благородному начинанию. Благодарственные письма и юбилейные значки получили журналисты, которые все эти годы добрым печатным словом вносят свой вклад в развитие музея. Звучали слова признательности меценатам, а также членам Клуба друзей музея «Старый Уральскъ», которые взносами материально поддерживают очаг культуры. Пусть число преданных друзей музея с каждым годом только увеличивается.