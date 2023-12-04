Архивы – беспристрастные хранители истории, ненавязчиво напоминающие нам, что без прошлого не будет и будущего. Работать в такой структуре не каждому по силам. Тут нужны невероятная усидчивость, скрупулезность, аккуратность. Несмотря на век электронных технологий, настоящий архивист должен обладать отменной памятью и быть живым компьютером с внушительной «оперативкой».

О важности сохранения архивных фондов напоминать не приходится. Четверть века назад молодой независимой республике как воздух был нужен новый закон, регламентирующий деятельность всех имеющихся архивов. Но понимали это тогда далеко не все. Через что пришлось пройти при принятии нового закона, вспоминали его «родители» на «круглом столе» в Архиве Президента РК в Алматы, модератором на котором выступила директор учреждения Алия Мустафина.

1998 год стал исторической вехой в развитии отечественного архивного дела как необходимой составляющей информационного ресурса страны. Именно с этого момента архив­ная отрасль приобрела особую значимость в государственной системе управления. Практичес­ки с нуля началось формирование нормативной базы. За прошедшие 25 лет было принято более 70 различных докумен­тов, регулирующих работу как государственных, так и частных архивных учреж­дений. Кроме того, требования отдельных статей закона много­кратно отражены в других законопроектах, регулирую­щих вопросы информатизации, права, культуры, науки, социального обеспечения и т. д. Приняты правила хранения и использования архивных документов, установлены сроки их хранения и порядок уничтожения, а также единые принципы и требования в работе государственных и ведомственных архивов. С момента принятия закона в него были внесены более сорока изменений и дополнений.

– Самое главное, что впервые разработанный законодательный акт ввел понятие «Национальный архивный фонд Республики Казахстан», определил основные принципы государственной политики в архивном деле, требования к сохранности, комплектованию и использованию архивных документов. Закон стал основой для дальнейшего развития отечественных архивов, – отметила руководитель рабочей группы по разработке закона Рысты Сариева.

Заседание «круглого стола» было организовано в рамках архивного марафона «Тарихи құжат – ұрпаққа аманат». В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, занимавшиеся разработкой закона, ветераны-архивисты, руководители республиканских архивов, научно-исследовательских институтов, преподаватели и студенты вузов. Среди обсуж­даемых тем были и вопросы совершенствования архивной работы в условиях цифровой трансформации Казахстана. В рамках «круглого стола» состоялась тематическая книжно-архивная выставка с редкими изданиями и раритетными документами.