Хранители мира и согласия

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Государственный секретарь стала важным гостем расширенного заседания Совета Ассамб­леи народа Казахстана Акмолинской области, посвященного празднованию 25-летия Независимости РК. В мероприятии также приняли участие замес­титель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, аким Акмолинской области, председатель региональной Ассамблеи народа Казахстана Сергей Кулагин, члены АНК и региональной ассамблеи, представители этнокультурных объединений, общественность области.

Выступая с приветствием перед участниками заседания, Гульшара Абдыкаликова отметила особую роль АНК в укреп­лении общенационального единства и общественного согласия. Она подчеркнула, что за четверть века наша страна под руководством Нурсултана
Назарбаева совершила феноменальный рывок в построении демократического государства. В республике созданы предпосылки для укрепления и развития казахстанской идентичности и единства на принципе гражданства.

– Мы вошли в группу среднеразвитых государств мира и поставили перед собой амбициозную цель по вхождению в число 30 наиболее развитых стран планеты, – сказала Г. Абдыкаликова. – Это великая мечта казахстанского народа, и она будет достигнута! 25 лет назад перед нами стояли совсем другие задачи в обстановке глубокого политического и социально-экономического кризиса. Благодаря несгибаемой политической воле нашего Елбасы нам удалось избежать политизации межэтнических отношений и обеспечить единство полиэтничного народа Казахстана.

Была отмечена работа АНК Акмолинской области, которая собрала под своим «крылом» более 100 лидеров общественного мнения. Как рассказал глава региона, председатель областной АНК Казахстана Сергей Кулагин, свыше 40 этнокультурных объединений, активно участвуя в общественно-культурной жизни, вносят вклад в реализацию общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».

Яркие примеры и факты, свидетельствующие об огромной постоянной работе АНК по укреплению единства, привел в своем выступлении заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов.

Особый интерес и реакцию зала вызвало эмоциональное выступление на тему развития государственного языка как фактора консолидации казахстанского общества студентки четвертого курса Кокшетауского педагогического колледжа им. Ж. Мусина Лады Горошко. Убедительно и содержательно рассказал о деятельности членов молодежного крыла ОО «Акмолинское областное общество немцев «Видергебурт» его председатель Никита Бильман. Примерами из повседневной жизни, свидетельствующими о том, какую огромную роль играет в нашем обществе АНК, сопроводила свое выступление руководитель ОО «Женский луч», член совета общественного согласия Степногорска Оксана Михальская-Волкова. Важным вопросам укрепления согласия в обществе и роли развития медиации в нашей жизни посвятили свои выступ­ления руководитель центра медиации АНК Карагандинской области Татьяна Савицкая и медиатор кабинета медиации КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Акмолинской области Дмитрий Диковенко.

По итогам рабочей поездки Государственный секретарь дала конкретные поручения госорганам.

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