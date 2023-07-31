…И особый статус журналистов

Как отмечает разработчик законопроекта – Министерство информации и общественного развития, необходимость принятия нового закона связана с тем, что действующий Закон РК «О средствах массовой информации» кардинально устарел, не соответствует вызовам и реалиям современности и не в полной мере удовлетворяет требованиям общественных отношений в сфере массмедиа.

В законопроекте обновлен понятийный аппарат, предложен ряд новелл, в числе которых – внедрение пресс-карт, обеспечивающих их обладателям облегченный доступ к аккредитации, а также публикация ежегодного Национального доклада о правах и свободах журналистов в качестве инструмента мониторинга и анализа соблюдения прав журналистов. Закреплены нормы, направленные на защиту репортеров, осуществляющих свою деятельность в зонах стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте, и цель организованного Институтом парламентаризма обсуж­дения – собрать и передать депутатам пакет предложений от экспертов. А их оказалось немало, хотя рабочая группа по законопроекту работает уже достаточно длительное время. .

Два представителя отрасли телерадиовещания сошлись во мнении, что новый законопроект объединил две объемные и совершенно разные сферы СМИ и телерадиовещания.

– Мы предлагали МИОР сконцентрироваться на структуре нового нормативного акта. Сейчас законопроект не объясняет, почему внутри него содержатся две совершенно разные группы правоотношений. Старались объяснить это через понятие «массмедиа». Телерадиоканалы – это вид СМИ, телерадиовещание – то, что помогает их распространению. По этому принципу было решено объединить их в один закон, но сделано это крайне неудачно. Пострадали нормы закона о телерадиовещании 2012 года. Не нашли отражения и предложения, которые мы давали, чтобы лучше регулировать отрасль с точки зрения проникновения зарубежных спутниковых операторов, – отметила глава юридического департамента ТОО «TV Commerce» Ольга Пехенько.

– Насколько целесообразно было вообще затрагивать сферу телерадиовещания, так как нас, как операторов, действующий закон вполне устраивал. Закон о телерадиовещании просто сократили на треть без каких-либо концептуальных изменений, – поддержал коллегу руководитель подразделения регуляторного и корпоративного сопровождения АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» Рауан Гаипов.

Он акцентировал внимание на предложении, направленном на борьбу с пиратством. Эффективно отслеживать постоянное появление пиратов в сегодняшних реалиях не представляется возможным. Поэтому необходимо сформировать единый реестр операторов вещания, а также интернет-сайтов, которые предоставляют доступ к контенту, и размещать его на сайте регулятора – МИОР. Тех, кто не попадает в этот реестр, можно блокировать в поисковых системах. Такая несложная мера принесла была пользу как каналам и операторам, так и потребителям, уверен Рауан Гаипов.

Ольга Пехенько справедливо заметила, что законопроект «О масс-медиа» нацелен на то, чтобы верно регулировать отрасль, способствовать ее развитию и в то же время тому, чтобы участники не создавали проблем друг другу. Пока же в проекте закона наблюдается противоречие.

– Нас, операторов телерадиовещания, считают распространителями контента телерадиоканалов. Хотя это не совсем так, – обозначила проблему эксперт. – С одной стороны, ретрансляция – техническая функция. С другой, нас причисляют к распространителям объектов интеллектуальной собственности, которые формируют телерадиоканалы. И в этом большая ошибка. Закон не регулирует, на основании чего мы должны выстраивать правоотношения с телерадиоканалами, а это очень важно. Телерадиоканал сам по себе распространяться не может, он распространяется только через операторов телерадиовещания, сейчас еще в интернет-сетях. В России пошли по тому сценарию, что вывели ретрансляцию из видов использования интеллектуальной собственности, и это все решило.

По ее мнению, нужно законодательно закрепить, какого рода контракты должны заключаться между операторами телерадиовещания и телерадиоканалами. Это должен быть договор о распространении сигнала телерадиоканала, не контента.

Начальник Центра социальных проектов и общественных инициатив Института парламентаризма Наталья Пан в свою очередь обратила внимание на понятийный аппарат законопроекта и необходимость доработки таких определений, как «журналист», «государственное СМИ», «массмедиа», «информационный суверенитет».

Она также указала на следующее противоречие: в статье 1 обозначена обязательная постановка на учет в уполномоченном органе сетевого издания, а в статье 21 речь уже идет о добровольном порядке. Не увидела она и новых пунктов в статье, регламентирующей права журналистов, не поняла преимуществ пресс-карты и посчитала механизм их выдачи нечетким.

Активное участие в обсуждении законопроекта и ранее принимали представители Общественного фонда «Правовой медиа-центр». Его директор Диана Окремова поинтересовалась, что означает заявленный особый статус журналистов и каким образом они будут защищены. Не считает она правильным и включение такого основания для лишения пресс-карты, как несоблюдение условий, установленных трудовым договором. Комиссия по выдаче пресс-карт не должна вмешиваться в трудовые отношения между журналистом и редакцией.

Необходимо обеспечить открытость и прозрачность государственного финансирования средств массовой информации, причем не только на уровне распределения грантов СМИ, но и на уровне формирования тематических лотов. Также эксперта интересовал состав комиссий по распределению грантов. Напомним, законопроектом предлагается выдавать госзаказ государственным СМИ для реализации госполитики и гранты частным СМИ для удовлетворения потребности населения в информации.

Эксперт в области национального и международного медиаправа Гульмира Биржанова выразила удовлетворение, что по некоторым пунктам законопроекта удалось прийти к общему знаменателю с МИОР.

– Наконец появится срок исковой давности! Но три года – это общий срок исковой давности, и он здесь абсолютно не уместен. Практически во всех странах это год. Позиция Верховного суда тоже – год, – подчеркнула она. – Давайте также оставим в законопроекте только СМИ и интернет-ресурсы, поставленные на учет как СМИ. Пусть субъектность будет направлена на действующих журналистов, это очень важно.

Также юрист подняла вопрос определения ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.

– Есть немало правонарушений в отношении журналистов, которые не подпадают под уголовную ответственность. По какой статье мы должны привлекать к ответственности госорганы и не только? Нужно оставить уголовную и плюс обязательно вернуть административную ответственность, которая была много лет назад. Мне бы также очень хотелось, чтобы в компетенции уполномоченного органа было не только регулирование, утверждение, контроль и так далее, но и была добавлена статья, связанная с тем, что уполномоченный орган должен реагировать на все факты нарушения прав журналистов, – заявила Гульмира Биржанова.

От разработчика законопроекта по всем замечаниям ответ держал заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ МИОР РК Алишер Мукажан. Для начала он рассказал о новеллах.

– Мы предусмотрели сокращение сроков рассмотрение запросов СМИ с семи до пяти рабочих дней. Выработали и отстояли совместно норму по установлению сроков исковой давности в размере трех лет. Это соответствует общему сроку исковой давности в соответствии с Гражданским кодексом. Предусмотрели норму по формированию Национального доклада, а также ряд норм по повышению статуса журналиста. Особо обсуждаемая норма по пресс-карте разработана для того, чтобы на практике упростить и ускорить аккредитацию для журналистов. Сейчас для этого нужно направлять в пресс-службу подтверждающие документы, а в будущем планируется, что это будет автоматизировано. Критерии получения пресс-карты максимально просты – отсутствие судимости и наличие стажа, – проинформировал представитель МИОР.

Все эти нормы и есть особый статус журналистов, который ранее просто не был обозначен, пояснил он. Что касается комиссий по госфинансированию, то их будет три: одна станет определять тематические линии, вторая распределять бюджетные средства по лотам и отдельная третья комиссия определять победителей. Во всех них будут разные, независимые друг от друга люди.

– По всем пунктам мы уже проводили совещания и готовы обсуждать в дальнейшем. Если отрасль предлагает реальные вещи и в законе есть недочеты, которые, возможно, мы допустили, давайте их исправлять, – подытожил Алишер Мукажан.

Озвученные в ходе обсуждения предложения будут предоставлены экспертами в письменном виде. Свод экспертных рекомендаций Институт парламентаризма передаст для дальнейшего рассмотрения в Мажилис.