​Идеи для вековых традиций

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Любовь Доброта, Шымкент

Изделия из войлока, дерева, керамики, металла, кости демонстрируют все многообразие художественных промыслов, которыми увлечены ремесленники юга.

Семья Бейсбековых на протяжении многих десятилетий не изменяет войлоку, искусно превращая грубую шерсть в тончайшие шарфы, словно они сотканы из шелковой нити. Такой шарфик, а вместе с ним и войлочная шляпка, в состоянии создать неповторимый образ любой моднице. Три поколения в этой семье бережно хранят секреты войлоковаляния, азам которого когда-то обучала мама главы большой и дружной творческой семьи. Вековые традиции работы с войлоком давно сочетаются с новыми технология­ми, позволяя изделиям всегда быть на пике моды и не терять своей практичности. Ну, кто откажется получить в качестве подарка к празднику теплые домашние тапочки или разно­цветные бусы из войлока?!

Бибайша Утепова, вдова основоположника казахского гобелена Батырбека Утепова, выставила несколько гобеленов супруга, часть из которых соткана руками маэстро, а еще часть сделана по его эскизам уже после смерти художника. У него много последователей, но всегда именно панно мастера оказываются в центре внимания.

Узнаваемы и изделия из кожи, дерева и серебра, выполненные известным прикладником Аширбеком Жилдебаевым. За 30 лет он выработал свой почерк. Получить в подарок комплект украшений в национальном стиле почтет за счастье любая женщина. Есть у художника и презенты для мужчин. Взять хотя бы кожаные или серебряные пояса, богато инкрус­тированные драгоценными и полудрагоценными камнями. Его работы высоко ценятся и пользуются спросом не только в нашей стране, но и за пределами Казахстана.

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