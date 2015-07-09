Идеи молодых – энергия будущего

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления и школы № 93 им. В. Терешковой Айбар Усенов и Бауржан Айманов стали обладателями грантов на обучение в Китайском университете горнорудного дела и технологий. Всего же выделено 10 таких образовательных путевок.
Ученица 11-го класса школы № 121 поселка Асыката Мактааральского района Мольдир Ламкадыр вместе с еще четырьмя счастливчиками поедет в Милан на ЭКСПО-2015.
В эссе школьники изложили свое видение развития «зеленой» экономики в стране и даже предложили участие в реализации масштабной программы. К примеру, Айбар Усенов разработал проект и бизнес-план по использованию установок по выработке биогаза на животноводческих фермах. В будущем старшеклассник планирует расширить свои исследования в этой области.
Мольдир Ламкадыр надеется, что ей удастся найти сплав химических элементов или соединение газов, которое способно очищать воздух. Школьница уже сейчас размышляет над тем, как превратить отравленный воздух в чистый, чем заменить сильнодействующие антропогенные парниковые газы, используемые в промышленности, на безвредные.
Она уже твердо решила, что станет инженером-технологом, и во многом к этому выбору ее подтолкнуло проведение ­ЭКСПО-2017 в Астане.

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