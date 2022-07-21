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Идем на речку!
Людмила Гордеева

Новое благоустроенное общественное пространство появилось в Алматы. Горожанам представили набережную современного формата на реке Есентай.

Пешеходная зона проложена от водоотделителя до улицы Жамакаева. Вдоль речного берега построены пешеходные дорожки протяженностью 4,2 км, большая часть из которых заасфальтирована, на остальных обустроены деревянные пешеходные тропинки, проведено берегоукрепление.

В проекте выдержана идея экологичности объекта, он должен вписаться в «антураж» речного променада.

– В основе подхода лежит соз­дание современной инфраструктуры при минимальном воздействии на природу, – пояснил руководитель отдела управления экологии и окружающей среды Алматы Мурат Жексембаев.

Ограждения, установленные на подпорной стене, также выполнены из натурального тонированного дерева. Вдоль набережной высажено 600 деревьев хвойных и лиственных пород, более 3 500 кустарников и около 800 кв. м многолетних и однолетних растений.

– Установлены 339 фонарей электроосвещения, восемь игровых детских и спортивных площадок, организованы четыре смотровые площадки и пандусы, смонтированы два модульных туалета, 10 скамеек с доступом к воде и 70 скамеек вдоль набережной, – добавил руководитель ведомства.

Через городскую территорию пролегают русла нескольких горных рек, в густонаселенных микрорайонах они становятся популярным местом отдыха алматинцев.

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