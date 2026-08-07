Обеспечить транспарентность процесса

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Выборы
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник посетил с инспекционной поездкой избирательные участки Северо-Казахстанской области. В Петропавловске он принял участие в совещании с представителями государственных органов по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая.

фото ЦИК РК

В ходе мероприятия члену ЦИК была представлена информация о ходе подготовки к выборам и запланированных мероприятиях. Михаил Борт­ник поручил обеспечить проведение голосования в строгом соответствии с требованиями законодательства, уделив особое внимание обеспечению открытос­ти избирательного процесса и созданию необходимых условий для избирателей. Кроме того, он акцентировал внимание на вопросах обеспечения общественной безопасности.

В ходе рабочей поездки Михаил Борт­ник также посетил избирательные участки, расположенные в селах Астраханка и Смирново Аккайынского района, где встретился с членами участковых избирательных комиссий. Он подчеркнул важность системного и своевременного информирования избирателей, а также создания необходимых условий для наб­людателей и доверенных лиц.

Кроме того, член Центризбиркома принял участие в обу­чающем семинаре для членов избирательных комиссий Аккайынского района.

На выборах депутатов Курултая, наз­наченных на 23 августа 2026 года, в Северо-Казахстанской области будут работать 558 избирательных комиссий, в том числе 15 территориальных и 543 участковые. Всего в организации и проведении избирательной кампании будут задействованы 3 196 членов избиркомов.

#выборы #ЦИК #курултай #Национальный курултай

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